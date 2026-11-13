Miliardy złotych dla polskiego ciepłownictwa i producentów płytek. Sukces negocjacyjny Adama Jarubasa

RMF24

Ponad trzy miliardy złotych otrzymają polskie ciepłownie dzięki dodatkowym darmowym uprawnieniom do emisji dwutlenku węgla - dowiedziała się dziennikarka RMF FM. To może pomóc zatrzymać wzrost rachunków za ogrzewanie. Skorzystają także polscy producenci płytek ceramicznych, którzy dostaną dodatkowe wsparcie w walce z zagraniczną konkurencją. To wynik negocjacji w Brukseli, w których ważną rolę odegrał polski europoseł Adam Jarubas.

Bruksela uzgodniła minionej nocy nowe zasady przyznawania darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Głównym sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego był eurodeputowany Polskiego Stronnictwa Ludowego Adam Jarubas, który zabiegał o dodatkowe wsparcie dla energochłonnego przemysłu, w tym polskiego ciepłownictwa i producentów ceramiki. Przedsiębiorstwa mają skorzystać z nowych rozwiązań już na początku przyszłego roku.

To świetna wiadomość dla polskiego przemysłu: ceramiki, ciepłownictwa, chemii czy producentów papieru - przekazał RMF FM europoseł Adam Jarubas.

Największym polskim beneficjentem ma być ciepłownictwo, które - według informacji przekazanych RMF FM - może otrzymać około 9 milionów darmowych uprawnień. Przy obecnej cenie emisji ich wartość przekracza 800 milionów euro, czyli ponad 3 miliardy złotych. Uprawnienia warte ponad 800 milionów euro pomogą w inwestycjach i ograniczą przerzucanie kosztów na klientów - przekazał Adam Jarubas.

Nie są to pieniądze, które Bruksela przeleje na konta przedsiębiorstw, ale wartość darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla, które firmy otrzymają zamiast kupować je na rynku.

Polska ceramika uratowana?

Dodatkowe wsparcie dla producentów płytek ceramicznych ma być przyznawane w ramach specjalnego mechanizmu wyrównawczego. Chodzi o branże, które ze względu na technologię produkcji są szczególnie narażone na wysokie koszty emisji. Ceramika musi wypalać swoje produkty w piecach osiągających temperaturę około 1000 stopni Celsjusza.

Już w październiku RMF FM alarmowało, że dla polskiego przemysłu ceramicznego to może być walka o „być albo nie być”. Polska jest trzecim największym producentem płytek w Unii Europejskiej, ale branża przeżywa poważny kryzys. Uderzają w niego wysokie ceny energii, konkurencja z Indii i Turcji oraz koszty unijnej polityki klimatycznej.

Dzięki przyjętym rozwiązaniom polski sektor ceramiczny może otrzymać nawet 2,5 miliona dodatkowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla. To efekt starań i negocjacji europosła Adama Jarubasa. Wcześniej nie przewidywano takiego specjalnego wsparcia dla tej branży, a wręcz pierwotne propozycje oznaczały zmniejszenie liczby pozwoleń.

Sektor ceramiczny, mocno obciążony kosztami emisji i konkurujący z Indiami oraz Turcją, również otrzyma więcej uprawnień, co wzmocni jego pozycję na rynku - podkreśla europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Na dodatkowe wyrównanie niektóre sektory będą jednak musiały poczekać. Cała procedura może potrwać osiem-dziewięć miesięcy. Wyrównanie będzie jednak naliczane od 2026 roku, a nie dopiero od momentu jego przyznania.

Uzgodniony kompromis przewiduje również dodatkowe uprawnienia dla Funduszu Modernizacyjnego i Funduszu Innowacyjnego. Jak ocenia Adam Jarubas, ostateczne rozwiązanie jest dla Polski bardzo zbliżone do stanowiska, które wcześniej przyjął Parlament Europejski.