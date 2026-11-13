Miliardy euro oszczędności dla przemysłu. UE zwiększa pulę uprawnień ETS

RMF24

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Europejski przemysł może otrzymać dodatkowe bezpłatne uprawnienia ETS warte - przy obecnych cenach - ponad 10 mld euro. Wstępne porozumienie unijnych negocjatorów przewiduje pulę 121 mln uprawnień do emitowania tlenku węgla, z której skorzystają m.in. branże chemiczna, papiernicza, spożywcza, ceramiczna i szklarska.

Wypracowany kompromis zakłada, że bezpośrednio do przemysłu trafi 116 mln dodatkowych, bezpłatnych uprawnień do emisji dwutlenku węgla w perspektywie do 2030 r.

Jedno takie uprawnienie daje prawo do uwolnienia do atmosfery tony CO2. Przy obecnych cenach na rynku emisji, gdy za tonę dwutlenku węgla należy zapłacić średnio 80-90 euro, 116 mln uprawnień oznacza oszczędności dla europejskiego przemysłu w wysokości ponad 10 mld euro.

Pula ta obejmuje 28 mln pozwoleń, które nie zostały wykorzystane przez firmy ze względu na niespełnienie unijnych wymogów (np. brak audytów energetycznych), a które unijni prawodawcy dodali do reformy w toku prac nad nią.

Co jeszcze zakłada kompromis?

Dodatkowo kompromis zakłada zarezerwowanie 5 mln pozwoleń dla przemysłów najbardziej zagrożonych ucieczką poza UE. W komunikacie opublikowanym przez Radę Unii Europejskiej czytamy, że uprawnienia niewykorzystane w ramach tego mechanizmu trafią do Funduszu Modernizacyjnego oraz na pobudzanie innowacji w sektorach objętych systemem ETS, za pośrednictwem Funduszu Innowacyjnego.

Parlament Europejski zaproponował przekierowanie niewykorzystanych 11 mln uprawnień bezpośrednio do Funduszu Modernizacyjnego. Finansowane z niego są inwestycje w transformację energetyczną uboższej części państw UE.

Szacuje się, że w latach 2021-2030 do Polski trafi z niego około 14 mld euro (około 60 mld zł). Propozycję PE z zadowoleniem przyjęli polscy europosłowie zarówno z KO, jak i PiS, ponieważ oznacza ona więcej pieniędzy na projekty w Polsce.

Zgodnie z ostatecznym kształtem przepisów do Funduszu Modernizacyjnego może trafić jednak jedynie 5 mln pozwoleń i to pod warunkiem, że do 2030 r. nie wykorzystają ich zagrożone przemysły.

Co ważne, porozumienie osiągnięte w czwartek wieczorem przez unijnych negocjatorów musi jeszcze zostać oficjalnie potwierdzone w głosowaniu przez Parlament Europejski oraz państwa członkowskie w Radzie Unii Europejskiej.