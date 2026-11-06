Mamy 700 ton złota. NBP rozbudowuje skarbiec w Warszawie

RMF24

Narodowy Bank Polski osiągnął historyczny poziom rezerw złota - 700 ton, o wartości sięgającej 355,7 miliarda złotych. To plasuje Polskę w gronie dziesięciu państw z największymi zasobami tego kruszcu na świecie.

Polska w złotej dziesiątce państw świata

Prezes Narodowego Banku Polskiego pochwalił się zrealizowaniem ambitnego - jak go sam określił - planu zwiększenia rezerw złota.

To jest historyczne osiągnięcie polskiego banku centralnego. Ambitny cel, przyjęty z mojej inicjatywy, został osiągnięty. (...) Tym samym Polska ugruntowała swoją pozycję w gronie 10 państw o największych zasobach złota na świecie - podkreślił Adam Glapiński.

Obecna wartość złota zgromadzonego przez NBP wynosi 355,7 mld złotych. Jak wyjaśnił Glapiński, tzw. niezrealizowany zysk na złocie wynosi 140,5 miliarda złotych. Jest to różnica między wartością zakupu kruszcu a jego aktualną ceną rynkową. Prezes zastrzegł jednak, że cena złota podlega wahaniom, dlatego również niezrealizowany zysk może się zmieniać.

Złota tarcza na wypadek globalnych kryzysów

Szef banku centralnego podkreślił, że złoto odgrywa kluczową rolę w budowaniu wiarygodności finansowej Polski oraz wzmacnianiu odporności kraju na zawirowania na rynkach międzynarodowych. Według Glapińskiego, złoto zabezpiecza Polskę przed skutkami nadzwyczajnych okoliczności, takich jak światowe kryzysy finansowe. Dodał, że głównym celem zakupów kruszcu było ustabilizowanie złotego jako samodzielnej waluty oraz wzmocnienie pozycji Polski jako stabilnego i wiarygodnego partnera na arenie międzynarodowej.

Holendrzy wywieźli z USA i Kanady swoje złoto. Wskazali jeden powód Holenderski bank centralny (DNB) potwierdził, że z USA i Kanady wywieziono złoto o wartości miliardów dolarów i przeniesiono je do Londynu. Holendrzy tłumaczą ten krok „rosnącymi niepokojami geopolitycznymi”. O sprawie informuje BBC.

Prezes NBP nie widzi powodów, by wstrzymywać zakupy złota. Nie widzę powodów, dla których mielibyśmy dalej nie kupować złota - zaznaczył podczas konferencji.

Gdzie trafi polskie złoto?

Narodowy Bank Polski realizuje politykę dywersyfikacji lokalizacji rezerw złota. Zgodnie z uchwałą zarządu, docelowo 1/3 polskiego złota ma być przechowywana w Nowym Jorku, 1/3 w Londynie i 1/3 w Polsce. Obecnie większość złota znajduje się w Londynie, gdzie dokonywano szybkich zakupów. Sytuacja ta ma się jednak zmienić wraz z zakończeniem rozbudowy i modernizacji skarbca NBP przy Placu Powstańców Warszawy w Warszawie. Po zakończeniu prac, największy i najnowocześniejszy w kraju skarbiec będzie mógł pomieścić 1/3 całości polskich rezerw złota.

Decyzję o rozproszeniu zasobów prezes NBP wyjaśnił względami przezorności. Przeżyliśmy dużo wojen, dużo różnych kataklizmów i po prostu na wszelki wypadek. Uważam, że bezpieczeństwo naszego złota w Nowym Jorku i w Londynie jest pełne - podkreślił Glapiński.