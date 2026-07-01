RMF24

Premier Donald Tusk powołał Liwiusza Laskę na stanowisko prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dotychczasowy szef tej instytucji, Zbigniew Derdziuk, został odwołany z powodów zdrowotnych.

Prezesa ZUS powołuje premier na wniosek ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Wcześniej kandydata opiniuje rada nadzorcza ZUS.

24 czerwca premier Donald Tusk odwołał ze stanowiska dotychczasowego szefa ZUS-u - Zbigniewa Derdziuka. Jak wyjaśniono, ta decyzja spowodowana była jego ciężką chorobą, uniemożliwiającą dalszą pracę.

Akt powołania wręczyła nowemu prezesowi ZUS-u minister rodziny, pracy i polityki społecznej - Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Nasz wspólny czas w resorcie pracy to bardzo intensywny i owocny w efekty czas. Wielu z nich nie bylibyśmy w stanie osiągnąć bez Liwiusza Laski. W tym tego, o którym nie przeczytamy w nagłówkach gazet, a jest nie mniej ważny od innych osiągnięć - atmosfery w pracy, dającej pracownikom ministerstwa zasłużone poczucie uznania, satysfakcji i godności - napisała na portalu X Dziemianowicz-Bąk.



Kim jest Liwiusz Laska i jakie ma doświadczenie?

Liwiusz Laska jest ekspertem z zakresu prawa pracy, administracyjnego i wyborczego. W latach 2016-2018 był zastępcą przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Przez 12 lat pełnił funkcję członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego. Od stycznia 2020 r. do grudnia 2023 r. był też członkiem Państwowej Komisji Wyborczej.

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Laska koordynował i nadzorował wykonywanie zadań przez Biuro Dyrektora Generalnego, Departament Prawny, Biuro Kontroli i Audytu, Biuro Obsługi Ministerstwa i Departament Informatyki.

W latach 2024-2026 Laska był przewodniczącym Rady Nadzorczej ZUS, a od lutego do grudnia 2023 jej członkiem.

W czerwcu odbył się pierwszy w historii ZUS strajk ostrzegawczy. Pracownicy domagają się znaczących podwyżek, motywując to wieloma zadaniami, jakie są nakładane dodatkowo na Zakład przez ustawodawcę. Szanuję ciężką pracę pracowników ZUS, rozumiem też ograniczenia budżetowe. Chciałbym nowego otwarcia w dialogu społecznym i porozumienia – zadeklarował Liwiusz Laska, cytowany w oficjalnym komunikacie ZUS-u.







