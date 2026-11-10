Kultowy przysmak na 11 listopada. Tyle zapłacimy za rogale świętomarcińskie w 2026 roku

RMF24

Ile zapłacimy za rogale świętomarcińskie w 2026 roku? Eksperci przeanalizowali paragony i znamy już konkretne stawki. Zobacz, ile kosztuje kilogram w dyskontach, a ile w cukierniach oraz gdzie Polacy kupują ich najwięcej.

Ceny rogali w 2026 roku. Czy czeka nas drożyzna?

Z najnowszych danych wynika, że ceny rogali świętomarcińskich w 2026 roku pozostały na zbliżonym poziomie do tych sprzed roku. W dyskontach za kilogram tego wypieku trzeba zapłacić średnio 37,80 zł, co stanowi praktycznie niezauważalną różnicę wobec 37,70 zł w 2025 roku. Cukiernie oferują rogale w wyższych cenach – mediana wynosi 57,01 zł za kilogram, podczas gdy rok wcześniej było to 55,27 zł.

Market kontra cukiernia: Skąd wynika różnica w cenie?

Eksperci podkreślają, że wyższa cena rogali w cukierniach jest w pełni uzasadniona. W odróżnieniu od wypieków dostępnych w supermarketach, cukiernie korzystają z lokalnych składników i przestrzegają oryginalnych receptur, co przekłada się na wyjątkowy smak i aromat. Rogale świętomarcińskie muszą spełniać określone wymogi – w ich nadzieniu znajdziemy biały mak, cukier, okruchy, masę jajową, tłuszcz, rodzynki, orzechy, owoce w syropie lub kandyzowane oraz aromat migdałowy. To właśnie te składniki, a także ręczny sposób przygotowania, sprawiają, że wypiek z lokalnej cukierni różni się od tego dostępnego w dyskoncie.

Smakołyk jak żaden inny. Przyznano certyfikaty na wypiek rogali świętomarcińskich 92 piekarnie i cukiernie z Poznania oraz Wielkopolski mają już certyfikaty uprawniające do wypieku oryginalnych rogali świętomarcińskich. Kontrole w czterech kolejnych punktach nadal trwają.

Gdzie Polacy jedzą najwięcej rogali? Ten region miażdży konkurencję

Dane zebrane przez aplikację PanParagon pokazują, że rogale świętomarcińskie są zdecydowanie najczęściej kupowane w Wielkopolsce. W okresie od 28 października do 11 listopada 2025 roku pojawiały się one na 4,35 proc. paragonów w tym regionie, podczas gdy w pozostałej części kraju zaledwie na 1,64 proc. To pokazuje, jak silnie związana z lokalną tradycją jest sprzedaż tego wypieku. Choć z roku na rok rośnie zainteresowanie rogalami w innych częściach Polski, to właśnie w okolicach Poznania świąteczny przysmak cieszy się największym powodzeniem.

Dlaczego ten wypiek jest tak wyjątkowy?

Rogal świętomarciński od 2008 roku jest produktem o chronionej nazwie pochodzenia w Unii Europejskiej. Oznacza to, że tylko wypieki spełniające precyzyjne wymagania, przygotowywane według oryginalnej receptury i z lokalnych składników, mogą być sprzedawane pod tą nazwą.

Tradycja wypiekania rogali sięga 1891 roku, kiedy to proboszcz parafii św. Marcina w Poznaniu, ks. Jan Lewicki, zaapelował do wiernych o pomoc dla najuboższych. Pierwsze rogale przygotował cukiernik Józef Melzer, a zwyczaj ten wkrótce przejęło Stowarzyszenie Cukierników. Dzięki temu tradycja przetrwała do dziś i jest pielęgnowana przez kolejne pokolenia.

Dzień Świętego Marcina, obchodzony 11 listopada, upamiętnia św. Marcina z Tours – rzymskiego żołnierza, który został biskupem i zasłynął z pomocy najuboższym. To właśnie na jego cześć od ponad stu lat w Poznaniu i okolicach wypieka się słynne rogale, które stały się nieodłącznym elementem świątecznych obchodów.