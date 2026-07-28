Koszt obniżenia podatków. Resort finansów podał kwoty

RMF24

Ministerstwo Finansów oszacowało, ile kosztowałoby nasz budżet zmiany podatkowe. Chodzi o podwyższenie kwoty wolnej od podatku oraz podniesienie drugiego progu podatkowego.

Gdyby od 2027 roku kwota wolna od podatku wzrosła z obecnych 30 tys. zł do 60 tys. zł, budżet państwa otrzymałby o 58,6 mld zł mniej. Z kolei podniesienie drugiego progu podatkowego z 120 tys. zł do 140 tys. zł oznaczałoby 11,6 mld zł mniejszych wpływów. Wprowadzenie obu zmian jednocześnie kosztowałoby państwo 70,2 mld zł w 2027 roku.

Resort finansów zaznacza, że na razie analizuje różne warianty zmian w systemie podatkowym i nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje.

Podwyższenie kwoty wolnej do 60 tys. zł było jedną z głównych obietnic Koalicji Obywatelskiej przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Zmiana miałaby objąć osoby rozliczające się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów.

Do realizacji tej zapowiedzi odniósł się w ubiegłym tygodniu na antenie TVN24 wicepremier i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapowiedział, że wyższa kwota wolna od podatku zostanie wprowadzona jeszcze w obecnej kadencji Sejmu. Jak podkreślił, prace nad rozwiązaniem prowadzi minister finansów Andrzej Domański, a niewywiązanie się z tej obietnicy mogłoby być politycznie kosztowne dla całej koalicji.

Kosiniak-Kamysz dodał również, że ewentualne zmiany dotyczące kwoty wolnej i drugiego progu podatkowego powinny być rozpatrywane łącznie, a nie oddzielnie.

Obecnie drugi próg podatkowy wynosi 120 tys. zł rocznego dochodu. Po jego przekroczeniu obowiązuje stawka PIT w wysokości 32 proc., podczas gdy dochody do tego poziomu są opodatkowane stawką 12 proc. W 2025 roku próg ten przekroczyło ponad 2,4 mln podatników.