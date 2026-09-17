Koniec miesiąca trudny dla wielu Polaków. Co trzeci musi ograniczać wydatki

RMF24

Koniec miesiąca to dla wielu Polaków finansowy test. 35 proc. badanych musi bowiem sięgać po oszczędności albo mocno pilnować wydatków - wynika z badania Santander Consumer Bank. Niemal tyle samo osób deklaruje, że pod koniec miesiąca ma jeszcze wolne środki. Co najczęściej utrudnia Polakom oszczędzanie?

Autorzy badania sprawdzili kondycję finansową Polaków. Jednym z pytań było to, jak często z powodów finansowych muszą rezygnować z planowanych zakupów.

35 proc. ankietowanych przyznało, że zdarza im się to raz na kilka miesięcy, 24 proc. rezygnuje z zakupów raz w roku lub rzadziej. Z kolei 23 proc. badanych twierdzi, że nigdy nie musiało rezygnować z planowanego zakupu z powodu braku pieniędzy.

Autorzy badania zapytali też Polaków, co zrobiliby w sytuacji, gdyby musieli nagle wydać kwotę odpowiadającą ich miesięcznym zarobkom. 34 proc. badanych pokryłoby taki wydatek częściowo z oszczędności, a częściowo z bieżących pieniędzy. Kolejne 33 proc. miałoby wystarczające oszczędności, by pokryć cały koszt.

Nie wszyscy mogliby jednak poradzić sobie bez pomocy z zewnątrz. 14 proc. respondentów poprosiłoby o pieniądze rodzinę lub znajomych. 10 proc. zdecydowałoby się na pożyczkę.

Gdzie Polacy trzymają oszczędności?

Najwięcej osób odkłada pieniądze na koncie oszczędnościowym. Wskazało je 54 proc. badanych.

Popularne są również:

lokaty – 28 proc.,

PPK – 17 proc.,

obligacje skarbowe – 12 proc.,

fundusze inwestycyjne – 11 proc.,

rachunki maklerskie – 9 proc.,

kryptowaluty – 9 proc.

19 proc. ankietowanych mówi, że nie ma żadnych problemów z oszczędzaniem pieniędzy.

Dlaczego trudno jest oszczędzać?

Dla wielu Polaków odkładanie pieniędzy nadal jest trudne. Najczęściej wskazywanym powodem są wysokie koszty życia. Wymieniło je 31 proc. badanych.

Kolejne problemy to niespodziewane wydatki (28 proc.) oraz zbyt niskie dochody (25 proc.).

Wyniki pokazują więc, że dla części gospodarstw domowych oszczędności są przede wszystkim zabezpieczeniem na trudniejsze momenty. Jednocześnie wiele osób pod koniec miesiąca ma już bardzo ograniczone możliwości odkładania pieniędzy.

Jak przeprowadzono badanie?

Badanie przeprowadzono na zlecenie Santander Consumer Banku. Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) przeprowadził telefoniczne wywiady z 1000 dorosłych Polaków. Badanie odbyło się od 23 lipca do 3 sierpnia 2026 roku.