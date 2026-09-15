RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Kolejny pakiet CPN i tańsze paliwa? Donald Tusk stawia warunek

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 15 września (13:01)

Rząd zrealizuje kolejny wariant programu Ceny Paliwa Niżej (CPN), ale jest jeden warunek - poinformował we wtorek premier Donald Tusk. Prezydent Karol Nawrocki musi podpisać złożoną ponownie ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.

Kolejny pakiet CPN i tańsze paliwa? Donald Tusk stawia warunek
Premier Donald Tusk, fot. Wojciech Olkuśnik /East News

Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw - powiedział premier przed wtorkowym przez posiedzeniem rządu.

Podkreślił, że to nie Polacy odpowiadają za kryzys paliwowy i to nie oni powinni za niego płacić.

Zobaczymy, na ile starczy środków, ale mam nadzieję, że tutaj już nikt nie może mieć wątpliwości, że tę ustawę trzeba podpisać - dodał Tusk.

Program CPN wprowadzono dwukrotnie

Rządowy Program Ceny Paliwa Niżej (CPN) został wprowadzony pod koniec marca jako odpowiedź na gwałtownie rosnące ceny ropy naftowej, wywołane konfliktem USA i Izraela z Iranem. Program przewidywał m.in. obniżoną stawkę VAT na benzynę i olej napędowy oraz ustalenie cen maksymalnych na stacjach. Dodatkowo czasowo obniżono akcyzę na paliwa.

CPN powrócił także na ostatnie tygodnie wakacji szkolnych – od 17 do 31 sierpnia. W tym czasie VAT na niektóre paliwa obniżono z 23 proc. do 8 proc. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, całkowity koszt programu wyniósł około 5,2 mld zł - z czego 495 mln zł wydano na program w sierpniu.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Donald Tusk ceny paliw w Polsce cpn
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: