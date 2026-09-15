Kolejny pakiet CPN i tańsze paliwa? Donald Tusk stawia warunek

Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw - powiedział premier przed wtorkowym przez posiedzeniem rządu.
Podkreślił, że to nie Polacy odpowiadają za kryzys paliwowy i to nie oni powinni za niego płacić.
Zobaczymy, na ile starczy środków, ale mam nadzieję, że tutaj już nikt nie może mieć wątpliwości, że tę ustawę trzeba podpisać - dodał Tusk.
Program CPN wprowadzono dwukrotnie
Rządowy Program Ceny Paliwa Niżej (CPN) został wprowadzony pod koniec marca jako odpowiedź na gwałtownie rosnące ceny ropy naftowej, wywołane konfliktem USA i Izraela z Iranem. Program przewidywał m.in. obniżoną stawkę VAT na benzynę i olej napędowy oraz ustalenie cen maksymalnych na stacjach. Dodatkowo czasowo obniżono akcyzę na paliwa.
CPN powrócił także na ostatnie tygodnie wakacji szkolnych – od 17 do 31 sierpnia. W tym czasie VAT na niektóre paliwa obniżono z 23 proc. do 8 proc. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, całkowity koszt programu wyniósł około 5,2 mld zł - z czego 495 mln zł wydano na program w sierpniu.