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Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała o natychmiastowym cofnięciu zezwolenia dla mPay na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Spółka ma czas do końca września na rozliczenie wszystkich zobowiązań wobec klientów i kontrahentów.

Decyzja KNF – natychmiastowa wykonalność

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała w oficjalnym komunikacie o cofnięciu zezwolenia spółce mPay na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Decyzja ta ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Jak podano, powodem jest brak zapewnienia przez spółkę „ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością w zakresie usług płatniczych”, co – zgodnie z przepisami – stanowi przesłankę do cofnięcia zezwolenia.

Rozliczenie z klientami do 30 września 2026 roku

KNF zobowiązała mPay do rozwiązania wszystkich stosunków prawnych wynikających z zawartych umów o świadczenie usług płatniczych z użytkownikami do 30 września 2026 roku. Spółka ma także zaspokoić wszelkie roszczenia wynikające z tych umów zgodnie z obowiązującym prawem. Dotyczy to również umów z innymi kontrahentami, takimi jak agenci czy podmioty pośrednio lub bezpośrednio powiązane ze świadczeniem usług płatniczych.

Dostęp do środków dla użytkowników

W komunikacie podkreślono, że „do czasu rozliczenia zobowiązań wobec użytkowników usług płatniczych z tytułu świadczonych im usług płatniczych przez spółkę – nie później niż do 30 września 2026 roku – spółka umożliwi posiadaczom rachunków płatniczych oraz posiadaczom instrumentów płatniczych dokonanie z tych rachunków oraz z tych instrumentów wypłat środków lub transferów na rachunki płatnicze prowadzone przez innych dostawców usług płatniczych wskazane przez posiadaczy”.