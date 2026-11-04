Kluczowe zmiany w podatkach. Drugi projekt trafił do Sejmu

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Do Sejmu trafił projekt ustawy, który zakłada podniesienie progu podatkowego do 130 tys. zł. To drugi projekt w tej sprawie, który trafił do parlamentu. Poprzedni z poprawkami Senatu wrócił do Sejmu. Pojawiły się jednak wątpliwości co do ich zgodności z konstytucją.

Chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W środę informacja o skierowaniu projektu do Sejmu pojawiła się na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Następnie przekazano, że został on skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne. Zgodnie z harmonogramem obrad Sejmu (przed posiedzeniami Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów) pierwsze czytanie projektu zaplanowano na czwartek.

Co zakłada projekt?

Zasadniczo nowy projekt jest tożsamy z ustawą, która została już uchwalona przez Sejm i która przeszła ścieżkę legislacyjną w Senacie. Ustawa w ubiegłym tygodniu wróciła do Sejmu, który powinien teraz głosować nad poprawkami senackimi. Pojawiły się jednak wątpliwości co do konstytucyjności tych zmian. Zmiany proponowane przez rząd mają pozwolić na uniknięcie tych zastrzeżeń – wynika z informacji uzyskanych przez Polską Agencję Prasową ze źródła zbliżonego do Ministerstwa Finansów.

Projekt dotyczy zmian stawek i progów podatkowych w PIT oraz podniesienia stawki CIT i daniny solidarnościowej. Jego celem jest podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł. Stawka poniżej tego progu pozostanie na poziomie 12 proc. Ponadto proponuje się wprowadzenie nowego progu obejmującego dochody w przedziale od ponad 130 do 150 tys. zł ze stawką 24 proc. Dochody powyżej 150 tys. zł zostaną objęte stawką 32 proc.

Skala podatkowa PIT w Polsce/autor: Adam Ziemienowicz / PAP

Projekt wprowadza także zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Limit przychodów warunkujących możliwość wyboru opodatkowania ryczałtem zostanie obniżony z 2 mln euro do 250 tys. euro. Poza tym podnosi z 4 do 5 proc. stawkę daniny solidarnościowej, którą nalicza się od dochodów przekraczających 1 mln zł rocznie, a także stawkę CIT dla firm o przychodach przekraczających 50 mln euro miesięcznie podnosi do 22 proc. z 19 proc. obecnie.

Na czym polega problem z senackimi poprawkami?

W trakcie prac w Sejmie do poprzedniej ustawy wprowadzono przepis, który zakładał coroczną waloryzację progów podatkowych, a także wykreślenie przepisów o podwyżce CIT dla firm o przychodach ponad 50 mln euro. Senat potem wprowadził poprawki, które z jednej strony likwidują waloryzację progów podatkowych, ale także przywracają podwyżkę stawki CIT. Jednak już senaccy legislatorzy wskazywali, że przywrócenie podwyżki stawki CIT może zostać uznane za wyjście Senatu poza zakres ustawy uchwalonej przez Sejm i tym samym może zostać uznane za niekonstytucyjne.

W efekcie Ministerstwo Finansów zdecydowało się na ponowne złożenie projektu w tej wersji, w której był on przed sejmowymi poprawkami dotyczącymi stawek CIT i progów. Ponadto w drugim rządowym projekcie wprowadzono zapis, zgodnie z którym przepisy podwyższające próg dochodowy PIT wchodzą w życie jedynie wraz z przepisami dotyczącymi podniesienia CIT dla dużych firm oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zmiany w podatkach niekorzystne dla podatników – jak np. podwyżka daniny solidarnościowej – muszą mieć co najmniej miesięczne vacatio legis, muszą więc zostać ogłoszone w Dzienniku Ustaw przed końcem listopada. Na to nakłada się jeszcze termin, jaki prezydent ma na podpisanie ustawy – to 21 dni. Tym samym, jeśli projekt zostałby uchwalony na kolejnym, rozpoczynającym się 17 listopada posiedzeniu Sejmu, wówczas ustawa mogłaby nie zostać opublikowana przed końcem listopada.