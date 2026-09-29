JSW przyjęła plan naprawczy. Spółka wydała komunikat

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Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) przyjęła plan naprawczy. Zakłada on m.in. działania poprawiające płynność finansową, w tym pozyskanie przedpłat czy sprzedaż wybranych aktywów, odroczenie płatności wobec ZUS, ograniczenie nakładów inwestycyjnych i optymalizacja kosztów operacyjnych.

Mniejsze zatrudnienie, więcej węgla

O przyjęciu dokumentu, obejmującego lata 2026-2035, JSW poinformowała w poniedziałkowym komunikacie.

Spółka chce zwiększyć produkcję węgla z 13 mln ton w 2025 r. do 14 mln ton w 2029 r. Program zakłada zwiększenie udziału węgla koksowego w całkowitej produkcji oraz obniżenie gotówkowego kosztu wydobycia węgla z 738 do 560 zł za tonę w 2029 r. Zatrudnienie w JSW SA może obniżyć się z ponad 20 tys. do niespełna 16 tys. pracowników.

Jak podkreślili przedstawiciele JSW, przyjęty przez zarząd i radę nadzorczą spółki Program ma zapewnić Grupie JSW długoterminową poprawę rentowności, bezpieczeństwo płynności finansowej oraz dostosowanie skali działalności do warunków rynkowych i operacyjnych. Zakłada zarówno działania stabilizujące sytuację finansową w krótkim terminie, jak i rozwiązania, które mają trwale poprawić efektywność działalności Grupy JSW.

„Wśród najważniejszych elementów Programu znajdują się m.in. działania poprawiające płynność finansową, w tym pozyskanie przedpłat czy sprzedaż wybranych aktywów, odroczenie płatności wobec ZUS, ograniczenie nakładów inwestycyjnych, optymalizacja kosztów operacyjnych, dostosowanie poziomu zatrudnienia oraz katalog inicjatyw związanych z poprawą efektywności w kluczowych obszarach działalności Grupy” - podała JSW.

„Ograniczamy koszty, poprawiamy efektywność”

Jak powiedział cytowany w komunikacie prezes JSW Bogusław Oleksy, Program Naprawczy wyznacza kierunek działań prowadzących do trwałej poprawy sytuacji JSW. Chodzi o stworzenie warunków do stabilnego funkcjonowania oraz rozwoju tej spółki, niezależnie od warunków rynkowych.

Istotna część przewidzianych w nim inicjatyw została już wdrożona, ograniczamy koszty, poprawiamy efektywność, dostosowujemy zatrudnienie i prowadzimy działania służące zapewnieniu stabilnego finansowania. Przed nami konsekwentna realizacja dziesiątek kolejnych inicjatyw obejmujących wszystkie kluczowe obszary działalności JSW – powiedział prezes.

Program zakłada wzrost produkcji węgla z 13 mln ton w 2025 r. do 14 mln ton w 2029 r. W kolejnych latach produkcja ma zostać utrzymana na poziomie 14,1 mln ton. Jednocześnie JSW zakłada zwiększenie udziału węgla koksowego w całkowitej produkcji węgla, z 85 proc. w 2025 r. do 94 proc. w 2029 r. Istotnym celem jest również obniżenie gotówkowego kosztu wydobycia węgla. Zgodnie z założeniami Programu ma on zostać zredukowany z poziomu 738,02 zł/t w 2025 r., do 587,86 zł/t w 2026 r. oraz do 560,16 zł/t w 2029 r.

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Kompleksowy przegląd portfela

Przedstawiciele spółki poinformowali, że w ramach przygotowania Programu przeprowadzono kompleksowy przegląd portfela inwestycyjnego Grupy JSW. W jego wyniku nakłady inwestycyjne w latach 2026-2029 zostały ograniczone do poziomu około 2 mld zł średniorocznie. „Przyjęte w Programie poziomy nakładów mają jednocześnie zabezpieczać realizację zakładanych wolumenów produkcji. Oznacza to koncentrację środków na inwestycjach niezbędnych dla utrzymania i rozwoju zdolności produkcyjnych przy jednoczesnej dbałości o bezpieczeństwo pracowników” - dodała JSW.

Przedstawiciele spółki wskazali, że ważną zmianą jest też reorganizacja działania zakładów JSW. „Integracja zakładów umożliwi bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby rynku. W praktyce oznacza to efektywną realizację planów wydobycia, ograniczenie przestojów i zwiększenie przewidywalności produkcji. Integracja zarządzania produkcją ma również ułatwić kształtowanie odpowiedniego miksu produktowego, w tym utrzymanie stabilnych parametrów jakościowych węgla koksowego. Jest to istotne dla utrzymania relacji handlowych oraz wzmocnienia konkurencyjności i stabilności dostaw JSW» - podano w komunikacie.

Mechanizmy osłonowe

Jednym z elementów Programu Naprawczego jest też dostosowanie poziomu zatrudnienia do docelowego wolumenu produkcji. JSW korzysta z mechanizmów osłonowych, w tym urlopów górniczych, urlopów dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla oraz jednorazowych odpraw pieniężnych.

Zgodnie z założeniami Programu w 2026 r. z instrumentów osłonowych może skorzystać łącznie do ok. 4,2 tys. pracowników JSW SA. Zakłada się, że w tej grupie ponad 3 tys. osób będzie mogło skorzystać z urlopów górniczych lub przeróbkarskich, a niespełna 1,2 tys. z jednorazowych odpraw pieniężnych. W efekcie zatrudnienie w JSW SA może obniżyć się z ponad 20 tys. do niespełna 16 tys. pracowników. Proces odejść jest prowadzony z uwzględnieniem bezpieczeństwa i ciągłości wydobycia, w sposób, który gwarantuje bezpieczne i niezakłócone funkcjonowanie zakładów JSW.

Spółka zaznaczyła, że Program Naprawczy obejmuje nie tylko JSW, ale również spółki Grupy Kapitałowej. Istotnym jego elementem jest plan naprawczy przygotowany przez JSW Koks. Zakłada on stabilizację produkcji koksu na poziomie 3,4 mln ton rocznie, a także optymalizację zatrudnienia, dostosowanie struktury działalności i aktywów do docelowego modelu operacyjnego oraz restrykcyjną kontrolę kosztów.

JSW to największy producent węgla koksowego w UE i jeden z producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

JSW prowadzi restrukturyzację w związku z zasygnalizowanym w ub.r. ryzykiem utraty płynności. W lutym JSW zawarła ze związkami porozumienie dot. ograniczenia koszów pracy. W czerwcu br. walne JSW zgodziło się na ustanowienie zabezpieczeń pod kątem zaciągnięcia 850 mln zł pożyczki z ARP, a w sierpniu spółka podała, że zamierza wnioskować do ARP o pożyczkę do 1,066 mld zł. JSW korzysta też z ustawowych osłon dla załogi: jednorazowych odpraw i urlopów górniczych oraz przeróbkarskich.

Grupa JSW miała w 2025 r. 6,25 mld zł skonsolidowanej straty netto i 4,99 mld zł straty EBITDA. Kopalnie JSW wyprodukowały w 2025 r. ponad 13 mln ton węgla oraz 3,2 mln ton koksu. W I kw. 2026 r. grupa JSW odnotowała ok. 615,9 mln zł straty netto. Zatrudnienie w JSW na koniec 2025 r. wynosiło 20488 osób.

JSW ma opublikować wyniki za I półrocze 2026 r. w najbliższy wtorek.