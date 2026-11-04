Jest decyzja RPP ws. stóp procentowych

RMF24

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Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym w środę posiedzeniu nie zmieniła stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Główna stopa procentowa, czyli stopa referencyjna, pozostaje na poziomie 3,75 proc. – podał NBP.

Zgodnie z komunikatem Narodowego Banku Polskiego, RPP zdecydowała o pozostawieniu wszystkich stóp procentowych na dotychczasowym poziomie.

Stopa referencyjna NBP nadal wynosi 3,75 proc. To ona ma kluczowe znaczenie m.in. dla kosztu pieniądza w gospodarce i oprocentowania części kredytów.

Stopa depozytowa wynosi 3,25 proc., stopa lombardowa – 4,25 proc., stopa redyskontowa weksli wynosi 3,8 proc., a stopa dyskontowa weksli – 3,85 proc.

W tym roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe raz. Na początku marca zdecydowała o cięciu o 0,25 punktu procentowego.