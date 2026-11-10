Jędrzej Marciniak prezesem Banku Pocztowego

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Jędrzej Marciniak z dniem 10 listopada został powołany przez radę nadzorczą Banku Pocztowego na stanowisko prezesa. Do tej pory był wiceprezesem i kierował pracami zarządu banku.

W komunikacie przypomniano, że Marciniak od 1 lipca 2026 r. do 9 listopada 2026 r. pełnił funkcję wiceprezesa, kierującego pracami zarządu banku.

Obecnie w skąd zarządu banku wchodzą: Jędrzej Marciniak - prezes, Agnieszka Kosowska - wiceprezes, Łukasz Kinicki - wiceprezes, Piotr Piechota - wiceprezes nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku.

Kim jest Jędrzej Marciniak?

Marciniak w 1993 r. ukończył studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na kierunku Ekonomika i organizacja produkcji, a w 2022 r. - studia podyplomowe na kierunku Digital Marketing Strategies, Columbia Business School/Emeritus.

W latach 2001-2002 był członkiem zarządu Banku Zachodniego WBK, a w latach 2003-2011 dyrektorem Banku Zachodniego WBK (Santander) w obszarze Zarządzania Marką i Relacji Inwestorskich. W latach 2011-2016 pełnił funkcję członka zarządu Lukas Bank/Credit Agricole Polska S.A., a w latach 2016-2025 - wiceprezesa zarządu Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bank Pocztowy

Bank Pocztowy S.A. powstał w 1990 r. w Bydgoszczy. Jego akcjonariuszami są Poczta Polska (75 proc. minus 10 akcji) oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (25 proc. plus 10 akcji).

Bank oferuje konta dla osób fizycznych i klientów instytucjonalnych, lokaty terminowe, kredyty konsumpcyjne i hipoteczne, produkty ubezpieczeniowe i inwestycyjne.

Bank - jak informuje na swojej stronie internetowej - ma blisko 700 tys. klientów, a swoje usługi oferuje w sieci 4,7 tys. placówek.