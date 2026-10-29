Jeden z największych banków w Polsce zmieni nazwę? Instytucja „ma kłopot z tożsamością”

RMF24

„Nie da się prowadzić w poważny sposób instytucji, która ma kłopot z tożsamością” – stwierdził szef Banku Pekao, Cezary Stypułkowski, komentując doniesienia o możliwej zmianie nazwy drugiego co do wielkości banku w Polsce. Nowa tożsamość ma pomóc odróżnić się od PKO BP, a rewolucja mogłaby się dokonać w perspektywie najbliższych kilku lat.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej Stypułkowski dopytywany był o kwestię ewentualnego rebrandingu Banku Pekao.

Bądźmy realistami, rok 2027 z różnych powodów nie nadaje się do aktywnej dyskusji na temat nazwy (...). Określiłem terminarz, musimy sobie na to pytanie (ws. ewentualnej zmiany nazwy – przyp. RMF FM) odpowiedzieć w perspektywie 2029 roku - powiedział szef Pekao.

Pytany, jak ocenia prawdopodobieństwo zmiany marki banku, odparł, że „wysoko”. Nie da się prowadzić w poważny sposób instytucji, która ma kłopot z tożsamością - przekonywał Stypułkowski.

Przypomniał, że od pierwszych dni jego obecności w banku sygnalizował, iż Pekao ma „strukturalny problem z marką”. W trakcie minionego roku próbowaliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie stoimy i ta odpowiedź padła (...). Udokumentowaliśmy to sobie, gdzie jesteśmy i wyszło nam, że bank ma strukturalny problem budowania tożsamości, mieszania nas, bycia numerem dwa - stwierdził prezes banku.

Pekao stanie się Polbankiem?

Media informowały wcześniej, że bank może rozważyć zmianę nazwy, co miałoby ułatwić odróżnianie Pekao od PKO BP. Według doniesień jedną z opcji miałby być „Polbank”, gdyż prezes Stypułkowski zastrzegł tę nazwę w Urzędzie Patentowym.

Dziś tłumaczy, że był to jedynie „ruch zapobiegawczy”, gdyby bank zdecydował się ją jednak wykorzystać. Decyzje w tej sprawie nadal nie zapadły, a Polbank w dyskusji nad zmianą nazwy na poziomie zarządu Pekao - jak przekonywał - pojawił się dopiero po opisaniu sprawy przez media.

Mamy tę perspektywę 2029 r., gdzie wyraźnie chcę powiedzieć, chcemy zbudować nową tożsamość banku (...). Przystąpimy do bardzo profesjonalnego procesu ewaluacji opcji, które nam są dostępne, wśród których oczywiście Polbank się też pojawi - powiedział.

Długa historia „banku z żubrem”

Bank Pekao, założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim co do wielkości bankiem uniwersalnym w Polsce, posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów w kraju. Bank jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 20 proc. akcji Pekao kontroluje PZU a 12,8 proc. ma PFR.

Zysk netto banku za 2025 r. wzrósł o 10 proc. i wyniósł 7,015 mld zł, co miało być efektem rosnącej dynamiki portfela kredytowego, mocnego wyniku prowizyjnego i skutecznej akwizycji klientów, zwłaszcza w bankowości dla firm. Po trzech kwartałach 2026 r. zysk Pekao spadł o 18 proc. w ujęciu rocznym i wyniósł niemal 4,3 mld zł Na spadek - jak przekonuje Pekao - wpływ miał przede wszystkim wyższy podatek dochodowy.