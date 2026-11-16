Jeden sprzęt na każdą porę roku. Poznaj TOP 5 klimatyzatorów z funkcją grzania

RMF24

Klimatyzator z funkcją grzania to rozwiązanie, które sprawdza się przez cały rok. Nowoczesne urządzenia nie tylko skutecznie chłodzą pomieszczenia latem, ale mogą również wspierać ogrzewanie w chłodniejsze dni. Sprawdź, które modele wyróżniają się wydajnością, energooszczędnością i komfortem użytkowania.

Hisense Energy Pro+ QE25XV4EG

zdjęcie ilustracyjne

+ Zastosowanie zaawansowanej pompy ciepła typu powietrze-powietrze pozwala na oszczędne ogrzewanie pomieszczeń

+ Inteligentne sterowanie poprzez moduł Wi-Fi umożliwia zdalne ustawienie idealnej temperatury w domu

+ Zaawansowany system filtracji pomaga ograniczać obecność kurzu, pyłków i innych zanieczyszczeń w powietrzu

Ten zaawansowany klimatyzator typu split charakteryzuje się bardzo wysoką klasą energetyczną A+++ zarówno w trybie chłodzenia, jak i ogrzewania. Urządzenie generuje moc chłodniczą 2,6 kW oraz moc grzewczą na poziomie 3,2 kW, co stanowi doskonały wybór do pokojów o powierzchni do 26 m2. Urządzenie wyposażono w czujnik Smart Eye, który śledzi ruch domowników i automatycznie kieruje strumień powietrza z dala od przebywających w pomieszczeniu osób.

Twój komfort przez cały rok - zamów już teraz!

Electrolux Hell 4D Airflow EACS/I-12HEL/N8/EEC

zdjęcie ilustracyjne

+ Technologia czterokierunkowego nawiewu powietrza zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła lub chłodu

+ Wielostopniowy system filtracji wychwytuje drobny pył oraz alergeny, sprzyjając osobom wrażliwym na zanieczyszczenia

+ Moduł Wi‑Fi umożliwia zdalne sterowanie klimatyzatorem za pomocą aplikacji na smartfonie

Electrolux HELL 4D AirFlow EACS/I-12HEL/N8_EEC to nowoczesny klimatyzator ścienny typu split, który pozwala utrzymać komfortową temperaturę w pomieszczeniach niezależnie od pory roku. Zastosowanie technologii pompy ciepła powietrze-powietrze sprawia, że klimatyzator stanowi praktyczne rozwiązanie dla osób poszukujących efektywnego sposobu na całoroczną kontrolę klimatu we wnętrzu. Jednym z największych atutów modelu jest system 4D AirFlow, odpowiadający za równomierne rozprowadzanie powietrza w pionie i poziomie. Dzięki temu chłodne lub ciepłe powietrze dociera do różnych części pomieszczenia, pomagając utrzymać jednolitą temperaturę i zwiększając komfort użytkowników. Klimatyzator wyposażono również w moduł Wi‑Fi, który umożliwia zdalne sterowanie za pomocą smartfona.

Sprawdź teraz i wybierz swój idealny klimatyzator!

Gorenje KE2M52ZINV / PAN26IN WG / PAN35IN WG

zdjęcie ilustracyjne

+ System multi split umożliwia indywidualne sterowanie mikroklimatem w dwóch niezależnych pomieszczeniach przy użyciu jednej jednostki zewnętrznej

+ Wysoka moc całkowita agregatu zapewnia błyskawiczne osiągnięcie zadanej temperatury w obu strefach jednocześnie

+ Tylko jedna jednostka zewnętrzna ogranicza ingerencję w elewację budynku i ułatwia zagospodarowanie przestrzeni

Ten unikalny zestaw klimatyzacji składa się z dwóch jednostek wewnętrznych o mocy 2,6 kW oraz 3,2 kW, co pozwala na jednoczesną obsługę salonu oraz sypialni. Całość zasilana jest z jednego agregatu zewnętrznego, co ogranicza przestrzeń potrzebną na elewacji lub balkonie. Każdy z klimatyzatorów posiada niezależny pilot bezprzewodowy.

Nie daj się pogodzie - kup już teraz!

Gorenje REA26IN KC / REA26OUT KC

zdjęcie ilustracyjne

+ Tryb szybkiego chłodzenia pomaga sprawnie obniżyć temperaturę w pomieszczeniu podczas upalnych dni

+ Tryb nocny pomaga utrzymać komfortową temperaturę podczas snu, jednocześnie ograniczając zużycie energii

+ Możliwość osuszania powietrza zwiększa komfort w okresach podwyższonej wilgotności, szczególnie latem

Gorenje REA26IN-KC / REA26OUT-KC został wyposażony w tryb osuszania powietrza, który może okazać się szczególnie przydatny w czasie zwiększonej wilgotności. Funkcja ta poprawia komfort przebywania w pomieszczeniach, wspierając utrzymanie przyjemnego mikroklimatu we wnętrzu. Dodatkowo system filtracji pomaga ograniczać obecność kurzu i innych zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu, co przekłada się na wyższy komfort codziennego użytkowania.

Całoroczny komfort w jednym urządzeniu - sprawdź teraz!

Whirlpool SPICR312WFI

zdjęcie ilustracyjne

+ Technologia 6. Zmysł automatycznie dobiera optymalny tryb pracy urządzenia

+ Specjalny tryb nocny dostosowuje krzywą temperatury do naturalnej fazy snu człowieka, dbając o regenerujący odpoczynek

+ Unikalny filtr węglowy pochłania nieprzyjemne zapachy oraz groźne lotne związki organiczne z domowego powietrza

Whirlpool SPICR312WFI to klimatyzator stworzony z myślą o osobach, które oczekują komfortowej temperatury o każdej porze roku. Model wyposażono w technologię 6th Sense, która automatycznie analizuje warunki panujące we wnętrzu i dostosowuje parametry pracy do aktualnych potrzeb. Dzięki temu nie trzeba stale kontrolować ustawień, ponieważ klimatyzator sam dba o utrzymanie optymalnej temperatury. Dużym udogodnieniem jest również moduł Wi-Fi, pozwalający sterować urządzeniem z poziomu smartfona.

Kup teraz!