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Inflacja znowu w górę? NBP pokazał najnowsze prognozy

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 6 listopada (09:46)

Narodowy Bank Polski opublikował najnowszą projekcję inflacji, z której wynika, że na koniec 2026 roku wyniesie ona 3,1 proc. W kolejnym roku ma jednak wzrosnąć do 4,2 proc., by w 2028 roku ponownie się obniżyć – do 2,8 proc. Bank centralny wskazuje, że na wzrost cen wpływają przede wszystkim drożejące surowce energetyczne i rolne na światowych rynkach.

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Inflacja znowu w górę? NBP pokazał najnowsze prognozy
Narodowy Bank Polski opublikował najnowszą projekcję inflacji i wzrostu gospodarczego, fot. Michał Czarnek/PAP /Shutterstock
  • Ceny energii i surowców rolnych na światowych rynkach ponownie rosną, co może przełożyć się na wyższe koszty życia w Polsce.
  • Narodowy Bank Polski przedstawił nowe prognozy. Według nich inflacja w 2027 roku może osiągnąć 4,2 proc.
  • Co czeka polską gospodarkę w najbliższych latach? Czytaj poniżej.
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Inflacja wzrośnie w 2027 roku

W piątek Narodowy Bank Polski opublikował „Raport o inflacji”, zawierający projekcję inflacji oraz produktu krajowego brutto (PKB). Zgodnie z centralną ścieżką projekcji inflacja CPI ma kształtować się następująco:

  • 2026 rok: 3,1 proc.
  • 2027 rok: 4,2 proc.
  • 2028 rok: 2,8 proc.

Oznacza to, że po przewidywanym spadku inflacji w 2026 roku w kolejnym roku nastąpi jej wyraźny wzrost. Dopiero w 2028 roku dynamika cen ma ponownie się obniżyć. 

Projekcja NBP jest prognozą opracowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych.

 

Droższe surowce wpływają na ceny w Polsce

W raporcie bank centralny zwrócił uwagę na wzrost cen surowców energetycznych i rolnych na światowych rynkach. Jak wskazano, od czasu publikacji poprzedniej, lipcowej projekcji, oba te rodzaje surowców ponownie podrożały.

„Uwarunkowania te skutkują nie tylko wyraźnie szybszym wzrostem krajowych cen energii w latach 2026-2027, ale przekładają się również z opóźnieniem na wyższą ścieżkę inflacji bazowej i cen żywności” – wyjaśniono w „Raporcie o inflacji”.

NBP zaznacza jednocześnie, że w 2028 roku wpływ tych czynników powinien być mniejszy. Ma się do tego przyczynić przewidywany spadek cen surowców energetycznych. W efekcie rewizja prognozy inflacji CPI w porównaniu z lipcową projekcją będzie w tym okresie mniej wyraźna.

NBP przedstawił również prognozę wzrostu PKB

Raport zawiera także przewidywania dotyczące tempa wzrostu polskiej gospodarki. Według centralnej ścieżki projekcji PKB zwiększy się:

  • w 2026 roku: o 3,6 proc.
  • w 2027 roku: o 2,8 proc.
  • w 2028 roku: o 2,8 proc.

Jak podkreślił NBP, prognozowana ścieżka wzrostu gospodarczego na lata 2026-2028 jest zbliżona do przewidywań przedstawionych w poprzedniej rundzie prognostycznej. Oznacza to, że bank centralny nie zmienił istotnie swojej oceny perspektyw wzrostu polskiej gospodarki, choć zaktualizował przewidywania dotyczące inflacji.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: inflacja

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