Inflacja znowu w górę? NBP pokazał najnowsze prognozy

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Narodowy Bank Polski opublikował najnowszą projekcję inflacji, z której wynika, że na koniec 2026 roku wyniesie ona 3,1 proc. W kolejnym roku ma jednak wzrosnąć do 4,2 proc., by w 2028 roku ponownie się obniżyć – do 2,8 proc. Bank centralny wskazuje, że na wzrost cen wpływają przede wszystkim drożejące surowce energetyczne i rolne na światowych rynkach.

Inflacja wzrośnie w 2027 roku

W piątek Narodowy Bank Polski opublikował „Raport o inflacji”, zawierający projekcję inflacji oraz produktu krajowego brutto (PKB). Zgodnie z centralną ścieżką projekcji inflacja CPI ma kształtować się następująco:

2026 rok: 3,1 proc.

2027 rok: 4,2 proc.

2028 rok: 2,8 proc.

Oznacza to, że po przewidywanym spadku inflacji w 2026 roku w kolejnym roku nastąpi jej wyraźny wzrost. Dopiero w 2028 roku dynamika cen ma ponownie się obniżyć.

Projekcja NBP jest prognozą opracowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych.

Prognoza inflacji, fot. Michał Czernek / PAP

Droższe surowce wpływają na ceny w Polsce

W raporcie bank centralny zwrócił uwagę na wzrost cen surowców energetycznych i rolnych na światowych rynkach. Jak wskazano, od czasu publikacji poprzedniej, lipcowej projekcji, oba te rodzaje surowców ponownie podrożały.

„Uwarunkowania te skutkują nie tylko wyraźnie szybszym wzrostem krajowych cen energii w latach 2026-2027, ale przekładają się również z opóźnieniem na wyższą ścieżkę inflacji bazowej i cen żywności” – wyjaśniono w „Raporcie o inflacji”.

NBP zaznacza jednocześnie, że w 2028 roku wpływ tych czynników powinien być mniejszy. Ma się do tego przyczynić przewidywany spadek cen surowców energetycznych. W efekcie rewizja prognozy inflacji CPI w porównaniu z lipcową projekcją będzie w tym okresie mniej wyraźna.

NBP przedstawił również prognozę wzrostu PKB

Raport zawiera także przewidywania dotyczące tempa wzrostu polskiej gospodarki. Według centralnej ścieżki projekcji PKB zwiększy się:

w 2026 roku: o 3,6 proc.

w 2027 roku: o 2,8 proc.

w 2028 roku: o 2,8 proc.

Jak podkreślił NBP, prognozowana ścieżka wzrostu gospodarczego na lata 2026-2028 jest zbliżona do przewidywań przedstawionych w poprzedniej rundzie prognostycznej. Oznacza to, że bank centralny nie zmienił istotnie swojej oceny perspektyw wzrostu polskiej gospodarki, choć zaktualizował przewidywania dotyczące inflacji.