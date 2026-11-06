Inflacja znowu w górę? NBP pokazał najnowsze prognozy

Inflacja wzrośnie w 2027 roku
W piątek Narodowy Bank Polski opublikował „Raport o inflacji”, zawierający projekcję inflacji oraz produktu krajowego brutto (PKB). Zgodnie z centralną ścieżką projekcji inflacja CPI ma kształtować się następująco:
- 2026 rok: 3,1 proc.
- 2027 rok: 4,2 proc.
- 2028 rok: 2,8 proc.
Oznacza to, że po przewidywanym spadku inflacji w 2026 roku w kolejnym roku nastąpi jej wyraźny wzrost. Dopiero w 2028 roku dynamika cen ma ponownie się obniżyć.
Projekcja NBP jest prognozą opracowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych.
Droższe surowce wpływają na ceny w Polsce
W raporcie bank centralny zwrócił uwagę na wzrost cen surowców energetycznych i rolnych na światowych rynkach. Jak wskazano, od czasu publikacji poprzedniej, lipcowej projekcji, oba te rodzaje surowców ponownie podrożały.
„Uwarunkowania te skutkują nie tylko wyraźnie szybszym wzrostem krajowych cen energii w latach 2026-2027, ale przekładają się również z opóźnieniem na wyższą ścieżkę inflacji bazowej i cen żywności” – wyjaśniono w „Raporcie o inflacji”.
NBP zaznacza jednocześnie, że w 2028 roku wpływ tych czynników powinien być mniejszy. Ma się do tego przyczynić przewidywany spadek cen surowców energetycznych. W efekcie rewizja prognozy inflacji CPI w porównaniu z lipcową projekcją będzie w tym okresie mniej wyraźna.
NBP przedstawił również prognozę wzrostu PKB
Raport zawiera także przewidywania dotyczące tempa wzrostu polskiej gospodarki. Według centralnej ścieżki projekcji PKB zwiększy się:
- w 2026 roku: o 3,6 proc.
- w 2027 roku: o 2,8 proc.
- w 2028 roku: o 2,8 proc.
Jak podkreślił NBP, prognozowana ścieżka wzrostu gospodarczego na lata 2026-2028 jest zbliżona do przewidywań przedstawionych w poprzedniej rundzie prognostycznej. Oznacza to, że bank centralny nie zmienił istotnie swojej oceny perspektyw wzrostu polskiej gospodarki, choć zaktualizował przewidywania dotyczące inflacji.