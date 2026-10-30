Inflacja w październiku spadła. Minister wskazał przyczynę

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Dzięki obniżeniu cen paliw po wprowadzeniu pakietu CPN inflacja w październiku była niższa niż we wrześniu - wynika z piątkowego wpisu ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego na platformie X. „Pakiet CPN w akcji. Inflacja spadła z 4,1 proc. we wrześniu do 3,5 proc. w październiku” - napisał Domański.

Inflacja niższa niż we wrześniu

Według opublikowanych w piątek wyników szybkiego szacunku GUS inflacja CPI w październiku wyniosła 3,5 proc. rok do roku. Miesiąc wcześniej było to 4,1 proc. w ujęciu rocznym. Do wyników GUS odniósł się minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. We wpisie opublikowanym na platformie X zwrócił uwagę na wpływ obniżek cen paliw.

„Pakiet CPN w akcji. Inflacja spadła z 4,1 proc. we wrześniu do 3,5 proc. w październiku” - napisał szef resortu finansów.

Czym jest pakiet CPN?

Mechanizm CPN został uruchomiony 3 października, po wejściu w życie części przepisów ustawy dotyczącej podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych.

Ustawa, podpisana przez prezydenta, otworzyła drogę do czasowego obniżenia podatku akcyzowego i VAT na paliwa płynne. Jednocześnie prezydent skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli następczej.

Koszty obniżek mają być finansowane z nowej daniny nakładanej na koncerny paliwowe osiągające ponadprzeciętne zyski.

Zgodnie z założeniami rządu pakiet wsparcia cen paliw ma obowiązywać do końca 2026 roku. Szacowany koszt całego rozwiązania wynosi około 5 miliardów złotych.

To nie pierwsza odsłona programu

Pakiet CPN był już wcześniej wykorzystywany jako narzędzie ograniczania wzrostu cen paliw.

Pierwszą odsłonę programu wprowadzono pod koniec marca. Była odpowiedzią na wzrost cen ropy naftowej związany z wojną USA i Izraela z Iranem.

W ramach ówczesnych działań czasowo obniżono VAT i akcyzę na benzynę oraz olej napędowy. Wprowadzono również mechanizm ceny maksymalnej paliw, ogłaszanej przez ministra energii.

Pierwsza odsłona programu obowiązywała do końca czerwca. Obniżka akcyzy zakończyła się wcześniej – w połowie tego miesiąca.

Kolejną edycję CPN uruchomiono w okresie wakacyjnym, od 17 do 31 sierpnia. Tym razem program nie obejmował obniżki akcyzy.