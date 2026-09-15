Inflacja rośnie. GUS publikuje najnowsze dane o cenach w Polsce

RMF24

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące inflacji w Polsce. Według komunikatu GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2026 roku wzrosły rok do roku o 3,4 procent, a w porównaniu z lipcem – o 0,3 procent.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce rosną, ale tempo wzrostu nieco wyhamowało. Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące inflacji za sierpień 2026 roku.

Inflacja zgodna z prognozami

Jak poinformował GUS, w sierpniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły rok do roku o 3,4 procent. W porównaniu z lipcem ceny były wyższe o 0,3 procent.

„Odczyt rdr jest zgodny z wcześniejszym, szybkim szacunkiem GUS, a w wymiarze mdm jest niższy” – podkreśla urząd w komunikacie.

Szybki szacunek a rzeczywistość

Warto przypomnieć, że pod koniec sierpnia GUS opublikował szybki szacunek inflacji. Według tych wstępnych danych, ceny w sierpniu miały wzrosnąć rok do roku o 3,4 procent, a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,4 procent.

Ostateczne dane pokazały więc, że miesięczny wzrost cen był nieco niższy niż przewidywano.