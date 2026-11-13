Inflacja i ostre hamowanie gospodarki. GUS podał nowe dane

RMF24

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Inflacja cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku wyniosła 3,5 proc. rok do roku – podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług spadły o 0,4 proc. W trzecim kwartale tego roku wzrost gospodarczy spowolnił z 4 do 3,5 procent.

W październiku, w porównaniu z wrześniem, na ogólny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych najbardziej wpłynęły niższe ceny transportu - o 6,1 proc- oraz rekreacji, sportu i kultury -o 2,6 proc.

Odnotowano za to wzrost cen użytkowania mieszkania lub domu oraz dostaw wody, energii elektrycznej, gazu i innych paliw - o 1,0 proc. Drożeją także odzież i obuwie - o 2,9 proc., żywność i napoje bezalkoholowe - o 0,4 proc. - oraz usługi związane z informacją i komunikacją - o 0,7 proc.

Wzrost gospodarczy spowolnił

GUS podał też inne dane. W trzecim kwartale tego roku wzrost gospodarczy spowolnił z 4 do 3,5 procent.

Doktor Jacek Kotłowski, szef Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP, przekonuje, że wynika to działań konsumentów.

W portfele Polaków bardzo mocno uderzyły wysokie ceny pali. Skoro rachunki za tankowanie zaczęły drenować budżety, ludzie zaczęli oszczędzać - relacjonuje reporter RMF FM Krzysztof Berenda.

Widać wyraźnie, że ostrożniej wydają swoje środki. Widać, że wzrost inflacji w jakiś sposób ograniczył wydatki - zaznaczył dr Kotłowski.

Dane dotyczą trzeciego kwartału, czyli okresu od początku lipca, do końca września. Pamiętajmy, że przez dokładnie przez połowę tego okresu nie obowiązywał program Ceny Paliwa Niżej. Tankowanie kosztowało momentami nawet i 9 złotych za litr.