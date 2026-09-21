Ile zarabiają Polacy? Nowe dane GUS o wynagrodzeniach

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2026 r. wzrosło o 5,6 proc. w stosunku do sierpnia 2025 r. i wyniosło 9.259,54 zł.
Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 0,8 proc. Konsensus PAP Biznes zakładał wzrost płac o 6,6 proc. rdr i spadek zatrudnienia o 0,8 proc. rdr.
Przeciętne wynagrodzenie w sierpniu spadło o 2,6 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Konsensus PAP Biznes zakładał wzrost płac o 6,6 proc. rdr i spadek mdm o 1,8 proc.
Spadek przeciętnego wynagrodzenia w sierpniu wynikał z mniejszej skali dodatkowych wypłat, m.in. nagród i premii – kwartalnych, rocznych i uznaniowych, a także nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych - podał GUS.