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Ile zarabiają Polacy? Nowe dane GUS o wynagrodzeniach

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 21 września (09:53)

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o zarobkach Polaków. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2026 r. wzrosło o 5,6 proc. rdr i wyniosło 9.259,54 zł.

Ile zarabiają Polacy? Nowe dane GUS o wynagrodzeniach
Ile zarabiają Polacy? Zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2026 r. wzrosło o 5,6 proc. w stosunku do sierpnia 2025 r. i wyniosło 9.259,54 zł.

Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 0,8 proc. Konsensus PAP Biznes zakładał wzrost płac o 6,6 proc. rdr i spadek zatrudnienia o 0,8 proc. rdr.

Przeciętne wynagrodzenie w sierpniu spadło o 2,6 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Konsensus PAP Biznes zakładał wzrost płac o 6,6 proc. rdr i spadek mdm o 1,8 proc.

Spadek przeciętnego wynagrodzenia w sierpniu wynikał z mniejszej skali dodatkowych wypłat, m.in. nagród i premii – kwartalnych, rocznych i uznaniowych, a także nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych - podał GUS.

 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wynagrodzenie
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