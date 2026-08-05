Ile zarabiają Polacy? Najnowsze dane GUS

RMF24

Niespełna 7700 złotych brutto - czyli około 5500 złotych na rękę - to mediana wynagrodzeń w Polsce. Najnowsze dane o zarobkach Polaków przekazał dzisiaj Główny Urząd Statystyczny.

Według najnowszych wyliczeń GUS, mediana wynagrodzeń w Polsce wynosi obecnie niespełna 7700 złotych brutto. To oznacza, że połowa Polaków zarabia powyżej tej kwoty, a połowa poniżej.

Jak podkreśla reporter RMF FM Igor Skrzypek pogłębia się jednak różnica między medianą – a tak zwanym przeciętnym wynagrodzeniem.

Średnia pensja wynosi niemal 10 tysięcy złotych brutto – widać więc, że jest coraz bardziej zawyżana przez najlepiej zarabiających. Różnica między przeciętną a medianą – to już 22 procent.

Pensje rosną, ale nierówności też

Dobra wiadomość jest taka, że wynagrodzenia w Polsce rosną. W porównaniu z poprzednimi wyliczeniami, mediana wzrosła o około 250 złotych brutto. Jednak nie wszyscy odczuwają te zmiany w równym stopniu. Najlepiej zarabiający coraz mocniej windują średnią, podczas gdy połowa Polaków wciąż zarabia znacznie mniej niż wynosi przeciętna pensja.

Kto zarabia najwięcej, a kto najmniej?

Z najnowszych danych GUS wynika, że najwyższe pensje otrzymują pracownicy górnictwa – mediana w tej branży to prawie 14 tysięcy złotych brutto, czyli niespełna 10 tysięcy na rękę.

Na drugim biegunie znajdują się pracownicy hotelarstwa i gastronomii, gdzie mediana wynosi zaledwie 4900 złotych brutto, co po odjęciu składek i podatków daje około 3700 złotych na rękę.