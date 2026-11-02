Ile wynoszą zapasy gazu w Polsce? Ważne informacje przed zimą

RMF24

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Magazyny gazu w Polsce wypełnione są w ponad 99 proc. - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe. Zapasy w magazynach UE wynoszą 74,6 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 89,8 proc. W magazynach znajduje się obecnie 845,22 TWh gazu.

W Polsce w magazynach gazu jest 36,55 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 99,2 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 98,5 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.

W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 61 proc., a średnia 5-letnia to 88,8 proc. We Francji to 86,7 proc. przy średniej 5-letniej na poziomie 96,4 proc.

We Włoszech w magazynach wypełnienie gazem wynosi 91,1 proc., w Austrii 66,1 proc., a w Hiszpanii 80,3 proc.

W Holandii zapełnienie magazynów gazem wynosi obecnie 65,8 proc., a średnia 5-letnia na tę porę to 83 proc.

Węgrzy mają magazyny gazu wypełnione w 77,1 proc., a Czesi w 76,2 proc.