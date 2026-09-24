Ile dziś kosztuje baryłka ropy? Rynek reaguje na sygnał rozmów USA z Iranem

RMF24

Maklerzy poinformowali, że ropa na globalnych rynkach lekko tanieje po silnym odbiciu cen w środę. USA sugerują, że większe ilości ropy „przedostają się” przez cieśninę Ormuz.

Ile dziś kosztuje baryłka ropy?

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na X jest na NYMEX w Nowym Jorku po 91,94 dol. - niżej o 0,24 proc. Brent na ICE na XI jest wyceniana po 103,04 dol. za baryłkę, niżej o 0,04 proc. W środę ropa zyskała prawie 4 proc.

Inwestorzy oceniają komentarze z USA, które zasugerowały, że dostawy ropy z Bliskiego Wschodu się zwiększają. Sekretarz skarbu USA Scott Bessent powiedział, że „czasami” przez cieśninę Ormuz przepływa 17 mln baryłek ropy dziennie. Z kolei Clarkson Research oszacował dzienny wolumen przepływu ropy przez Ormuz na ok. 8 mln baryłek dziennie.

Iran myśli o działaniach dyplomatycznych na rzecz zakończenia wojny?

Analitycy wskazują, że ropa tanieje, bo rynek usuwa część premii za ryzyko geopolityczne w miarę jak poprawia się podaż surowca z Zatoki Perskiej, a nadzieje na przełom dyplomatyczny między USA a Iranem rosną.

Ceny ropy zniżkują, bo rynek traci część premii za ryzyko geopolityczne, w miarę poprawy podaży z Zatoki Perskiej, a nadzieje na przełom dyplomatyczny rosną. Jednak rynek fizyczny ropy jest daleko od pełnej normalizacji, więc spadki jej cen są bardzo wrażliwe na wszelkie doniesienia medialne - powiedziała Priyanka Sachdeva, szefowa działu analiz rynkowych w Phillip Nova Pte Ltd.

Prezydent USA Donald Trump informował, że we wtorek w Nowym Jorku doszło do produktywnego spotkania z irańską delegacją. Zapowiedział kolejne rozmowy.

Dyplomatyczne pole minowe

Do spotkania doszło po tym, jak podczas swojego wystąpienia w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ Donald Trump oznajmił, że ma do wyboru albo zawrzeć porozumienie z Iranem, albo „unicestwić Republikę Islamską”.

Z kolei prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył w środę na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, że Iran nie podda się w wojnie z USA, ale chce zakończenia konfliktu na drodze dyplomatycznej.

Tymczasem inwestorzy czekają na dalsze szczegóły dotyczące planów wznowienia eksportu ropy przez Arabię Saudyjską za pośrednictwem kluczowego rurociągu Wschód-Zachód. Królestwo wznowiło działalność tego rurociągu, ale wolumen transportowanej ropy jest obecnie niewielki.

Transport ropy rurociągiem Wschód-Zachód, który łączy pola naftowe na wschodzie Arabii Saudyjskiej z portem Janbu nad Morzem Czerwonym, został wstrzymany 13 września wskutek uszkodzeń po ataku dronowym.

Tymczasem w cieśninie Ormuz nadal trwają ataki na statki

Według informacji podanych przez brytyjskie Maritime Trade Operations - UKMTO - 23 września został zaatakowany statek towarowy. Jednostka dryfowała i zaczęła płonąć. Zgłoszono dwie ofiary śmiertelne, a pozostała załoga została ewakuowana ze statku.

W USA podano z kolei oficjalne dane o zapasach ropy

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 2,97 mln baryłek, czyli o 0,7 proc., do 426,4 mln baryłek - poinformował amerykański Departament Energii (DoE).

Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 1,69 mln baryłek, czyli o 0,81 proc., do 206,05 mln baryłek. Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły o 428 tys. baryłek, czyli o 0,4 proc., do 107,43 mln baryłek - podał DoE.