Idź złoto do złota. NBP pochwalił się kolejnym zakupem

RMF24

W sierpniu Narodowy Bank Polski dokupił prawie 7,8 tony złota. Oznacza to, że na koniec poprzedniego miesiąca NBP posiadał ponad 20,8 mln uncji, czyli prawie 648 ton złota o wartości przeszło 344,7 mld zł – podał w poniedziałek bank centralny. Celem obecnego prezesa NBP Adama Glapińskiego jest 700 ton.

W poniedziałek Narodowy Bank Polski podał dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych. Wynika z nich, że na koniec sierpnia NBP miał ponad 20,8 mln uncji złota, a więc o 250 tys. uncji złota więcej niż na koniec lipca.

W przeliczeniu na tony NBP miał na koniec ubiegłego miesiąca prawie 648 ton złota, o prawie 7,8 tony więcej niż miesiąc wcześniej.

Wartość zasobów złota NBP na koniec sierpnia wyniosła 344,7 mld zł. W przeliczeniu na euro było to prawie 79,7 mld euro, a w dolarach – prawie 92,4 mld dolarów.

10 krajów o największych zasobach

Prezes NBP Adam Glapiński na konferencji prasowej 10 września podkreślił, że bank centralny realizuje uchwałę zarządu i konsekwentnie zwiększa zasoby złota, by osiągnąć poziom 700 ton.

Należymy do ścisłej czołówki światowej, jeśli chodzi o posiadanie złota (...) Jesteśmy w gronie dziesięciu krajów o największych zasobach - dodał prezes NBP. Ocenił też, że złoto zwiększa wiarygodność naszej gospodarki, podtrzymuje rating kredytowy Polski i stabilizuje walutę.

Glapiński informował 10 września, że niezrealizowane przychody na złocie osiągnęły poziom 156,6 mld zł. Chodzi o różnice między wyceną złota, posiadanego przez Polskę po cenach rynkowych, a średnią ceną zakupu tego surowca.