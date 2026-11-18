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Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące emerytur w Polsce. W 2025 roku liczba emerytów wyniosła 7,47 mln. Przeciętna emerytura wzrosła o 8,2 proc. i wyniosła 4178,94 zł.

Wśród emerytów wyraźnie widoczna jest różnica w wysokości świadczeń w zależności od płci., zdj. ilustracyjne

Wśród emerytów wyraźnie widoczna jest różnica w wysokości świadczeń w zależności od płci., zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Według opublikowanych dziś danych GUS, w 2025 roku liczba emerytów w Polsce wyniosła 7,47 miliona osób. To o 1,1 procent więcej niż rok wcześniej - oznacza to, że grono osób korzystających z emerytalnych świadczeń powiększyło się o 80,4 tysiąca. Wzrosła również przeciętna wysokość emerytury. Średnie miesięczne świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyniosło 4178,94 zł, co oznacza wzrost o 8,2 procent w porównaniu z rokiem 2024.

Znaczące różnice w zależności od płci

Wśród emerytów wyraźnie widoczna jest różnica w wysokości świadczeń w zależności od płci. Przeciętna emerytura mężczyzn wyniosła 4978,67 zł, podczas gdy kobiety otrzymywały średnio 3421,61 zł. To niemal 1,5 tysiąca złotych różnicy.

W 2025 roku w Polsce żyło łącznie 9,45 miliona emerytów i rencistów, co stanowiło aż 25,3 procent ogółu ludności kraju. To wzrost o 0,7 procent w stosunku do roku poprzedniego. W tej grupie dominują emeryci - rencistów było 1,98 miliona, a ich liczba w ciągu roku zmniejszyła się o 14,8 tysiąca (spadek o 0,7 procent). To wyraźny sygnał, że społeczeństwo się starzeje, a system emerytalny staje się coraz bardziej obciążony.

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Regionalne różnice w wysokości emerytur

Nie wszędzie w Polsce emeryci mogą liczyć na takie same świadczenia. Najwyższe przeciętne emerytury wypłacano w województwie śląskim - średnio 4851,75 zł miesięcznie. Z kolei najniższe świadczenia trafiały do emerytów z województwa lubelskiego, gdzie średnia emerytura wynosiła 3776,73 zł.

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Połowa emerytów z niższymi świadczeniami

Choć średnia emerytura w Polsce przekroczyła już 4 tysiące złotych, połowa emerytów otrzymuje świadczenie nieprzekraczające 3544,38 zł. W przypadku mężczyzn połowa pobiera emeryturę do 4548,27 zł, a wśród kobiet - do 3011,10 zł.

W 2025 roku na wypłatę emerytur przeznaczono w sumie 366,4 miliarda złotych – to aż o 9 procent więcej niż rok wcześniej. Z tej kwoty na system pozarolniczy przypadło 345,9 miliarda złotych, a na system rolniczy – 20,5 miliarda.

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Kiedy Polacy przechodzą na emeryturę?

Średni wiek przechodzenia na emeryturę w Polsce pozostaje zbliżony do ustawowego - kobiety kończą aktywność zawodową najczęściej w wieku 60-64 lat (94,4 procent), a mężczyźni w wieku 65 lat lub więcej (98,4 procent). To oznacza, że Polacy w zdecydowanej większości nie decydują się na wcześniejsze zakończenie pracy.

Emerytura a przeciętne wynagrodzenie

Relacja przeciętnej emerytury z ZUS do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce wyniosła w 2025 roku 55,4 procent. W przypadku emerytur rolniczych (KRUS) relacja ta była znacznie niższa i wyniosła 28,5 procent.

GUS zwraca uwagę, że przeciętne miesięczne wydatki w polskich gospodarstwach domowych na jedną osobę w 2025 roku wyniosły 2015,42 zł. W przypadku gospodarstw domowych emerytów ta kwota była nieco wyższa i wyniosła 2140,08 zł - to wzrost o 4,4 procent w stosunku do 2024 roku.