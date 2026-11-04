Giełdowa zapaść firmy Trumpa. Notowania spadły po wyborach

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Notowania medialnej firmy prezydenta Donalda Trumpa, Trump Media & Technology Group (TMTG), do której należy platforma społecznościowa Truth Social, spadły w środę, po wyborach w USA wygranych przez demokratów, do najniższego poziomu od giełdowego debiutu – podaje „Washington Post”.

Najniższy poziom od giełdowego debiutu

Mimo że notowania większości akcji zaczęły rosnąć na otwarciu Wall Street, firma Trump Media & Technology Group (TMTG) straciła w tym czasie 13 proc. W całym 2026 roku wartość jej akcji spadła o 60 proc.

Przy obecnej wycenie akcje firmy warte są 600 mln dol. W roku 2024 było to blisko 4 mld dol. Gdy TMTG zadebiutowała w 2021 roku na giełdzie, za jedną akcję płacono 175 dol. W środę – 5,10 dol.

„Innowacyjne” usługi i kontrowersje wokół Truth API

TMTG w sierpniu zaczęła sprzedawać firmom i inwestorom najszybszy dostęp do wpisów najpopularniejszych użytkowników, w tym prezydenta i wiceprezydenta J.D. Vance'a.

Płatny kanał Truth API dostarcza klientom posty z 10 najbardziej wpływowych kont znacznie szybciej niż zwykłe powiadomienia push na platformie Truth Social. Trump zamieszcza tam informacje o podjętych decyzjach, bardzo często wpływających na rynki i ceny akcji.

Zarzuty o nieuczciwe praktyki i skarga federalna

12 sierpnia Fundacja Wolności Prasy i magazyn „Intercept” wniosły federalną skargę na usługi Truth API, a we wrześniu kolejną taką skargę wniosło miasto San Francisco.

Kanał Truth API oskarżono w tych wnioskach o działanie korupcyjne, nieuczciwą konkurencję i złamanie zakazu tzw. insider trading, czyli posługiwania się na giełdzie informacją niejawną.