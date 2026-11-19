RMF24

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W październiku ceny produktów codziennego użytku nieznacznie spadły. Za modelowy koszyk zakupowy trzeba było zapłacić średnio 317,96 zł – o 2,15 zł mniej niż miesiąc wcześniej i o 7,55 zł mniej niż przed rokiem. Największe obniżki odnotowano w Intermarché, a gdzie nastąpił największy wzrost?

Z październikowego raportu ASM SFA wynika, że średnia cena koszyka obejmującego 40 popularnych produktów wyniosła 317,96 zł. To spadek o 0,67 proc. w porównaniu z wrześniem i o 2,37 proc. w ujęciu rocznym.

Ceny spadły w ośmiu z 13 analizowanych sieci handlowych. W pozostałych pięciu odnotowano podwyżki. Największy miesięczny spadek dotyczył Intermarché, gdzie koszyk potaniał o 11,71 proc. Na przeciwnym biegunie znalazła się Biedronka – tam ceny wzrosły o 6,79 proc.

Gdzie zakupy są najtańsze?

W październiku najtańszy koszyk można było skompletować w Auchan. Jego wartość wyniosła 271,01 zł, czyli o 2,46 zł więcej niż we wrześniu.

Drugie miejsce pod względem najniższych cen zajęło Intermarché. Zakupy kosztowały tam o 26,13 zł więcej niż w Auchan. Na trzecim miejscu znalazło się Makro Cash & Carry, gdzie za zestaw produktów trzeba było zapłacić o 31,22 zł więcej niż w najtańszej sieci.

Najdroższe okazało się Netto. W tej sieci modelowy koszyk kosztował 342,29 zł. Różnica między najtańszym a najdroższym sklepem wyniosła 71,28 zł, czyli 26,3 proc.

Największe różnice między cenami produktów

Badanie pokazuje również, jak duże mogą być różnice w cenach identycznych produktów w różnych sklepach. Gdyby wszystkie artykuły z koszyka kupić po najniższych cenach odnotowanych w badanych sieciach, rachunek wyniósłby 234,76 zł. To o 27 groszy mniej niż we wrześniu.

W przypadku wyboru produktów po najwyższych zaraportowanych cenach koszyk kosztowałby już 389,09 zł – o 8,79 zł więcej niż miesiąc wcześniej.

Oznacza to, że różnica między najtańszym a najdroższym wariantem zakupów sięgnęła w październiku 154,33 zł. W ciągu miesiąca zwiększyła się o 9,06 zł.

Dyskonty najdroższym formatem sklepów

Zestawienie ASM SFA uwzględnia także różne formaty handlowe. Najniższe średnie ceny odnotowano w sklepach typu cash & carry – 308,58 zł za koszyk.

Na kolejnych miejscach znalazły się supermarkety, gdzie zakupy kosztowały średnio 313,34 zł, oraz hipermarkety z wynikiem 313,50 zł.

Najdroższe okazały się dyskonty. Średnia wartość koszyka w tym formacie wyniosła 330,56 zł.

Gdzie ceny spadły najbardziej w skali roku?

W porównaniu z październikiem ubiegłego roku ceny koszyka obniżyły się w 10 z 13 analizowanych sieci. Największy spadek odnotowano w Aldi – o 9,84 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się Auchan ze spadkiem o 8,63 proc. oraz Intermarché, gdzie ceny były niższe o 8,08 proc.

Ponownie największy wzrost dotyczył Biedronki. W tej sieci koszyk podrożał w ciągu roku o 7,05 proc.

Październikowe dane pokazują wyraźną różnicę pomiędzy cenami produktów codziennego użytku a inflacją w całej gospodarce. Koszyk zakupowy jest o 2,32 proc. tańszy niż przed rokiem, podczas gdy według GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w tym samym czasie o 3,5 proc. Różnica przekraczająca 5,8 p.p. wskazuje, że konkurencja między sieciami nadal hamuje podwyżki w kategoriach, które klienci kupują najczęściej – zauważył Kamil Kruk z ASM SFA.

Badanie objęło 40 popularnych produktów, w tym artykuły spożywcze, nabiał, mięso, wędliny, ryby, chemię gospodarczą, kosmetyki, owoce i warzywa. Porównano ceny produktów tych samych marek i o identycznych gramaturach w 13 sieciach handlowych, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w internecie.