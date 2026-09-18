Francuzi przejmują polskiego giganta. Połączenie dwóch światów technologicznych

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Francuska grupa Elydan poinformowała o przejęciu polskiej firmy Radpol Pipes – podał serwis money.pl. Przedsiębiorstwo to od lat dostarcza rozwiązania dla największych inwestycji w infrastrukturę ciepłowniczą. Branża generuje miliardowe kontrakty, a potrzeba modernizacji przestarzałej infrastruktury daje perspektywę jeszcze wyższych przychodów.

Francuska grupa Elydan, znana z innowacyjnych rozwiązań dla sieci wodnych, gazowych i energetycznych, ogłosiła przejęcie polskiej spółki Radpol Pipes. To wydarzenie, które może mieć ogromne znaczenie dla całego rynku ciepłowniczego w Polsce i Europie. Branża stoi bowiem przed wyzwaniami, jakich nie widziano od dekad – modernizacja przestarzałej infrastruktury i dostosowanie jej do wymogów zielonej transformacji.

Druga próba. Sejm ponownie uchwalił ustawę o opodatkowaniu zysków koncernów paliwowych Sejm uchwalił w piątek, już po raz drugi, ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze miałyby sfinansować program „Ceny Paliwa Niżej”. Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do…

Infrastruktura ciepłownicza do pilnej wymiany

Jak wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki, ponad połowa polskich sieci ciepłowniczych wymaga natychmiastowej modernizacji. Przestarzałe rury i węzły generują ogromne straty przesyłowe, co w dobie rosnących cen energii i kosztów emisji CO2 staje się poważnym problemem dla przedsiębiorstw. Polska Strategia Transformacji Ciepłownictwa zakłada inwestycje rzędu 200 miliardów złotych do 2040 roku, a w całej Europie potrzeby modernizacyjne przekraczają bilion euro do 2050 roku.

Transformacja energetyczna i dekarbonizacja nie zmniejszają zapotrzebowania na nowoczesne sieci ciepłownicze – wręcz przeciwnie. Rosnąca rola odnawialnych źródeł energii, geotermii czy ciepła odpadowego wymusza budowę nowych, wysoce izolowanych systemów przesyłowych. Nowoczesne technologie, takie jak magazyny ciepła, pozwalają na bilansowanie popytu i podaży, a ich integracja z miejską infrastrukturą to kolejne wyzwanie dla producentów rur preizolowanych.

Synergia technologii – nowa jakość na rynku

Fuzja Elydan i Radpol Pipes to połączenie dwóch światów technologicznych. Francuska firma specjalizuje się w elastycznych systemach preizolowanych i rozwiązaniach polimerowych, idealnych dla lokalnych sieci rozdzielczych. Z kolei Radpol Pipes to ekspert w produkcji sztywnych rur o dużych średnicach, niezbędnych w głównych magistralach ciepłowniczych. Dzięki temu nowa grupa będzie mogła oferować kompleksowe rozwiązania dla największych inwestycji w Europie.

Przejęcie otwiera przed Radpol Pipes szerokie możliwości ekspansji na rynki Europy Zachodniej. Już dziś ponad połowa przychodów firmy pochodzi z eksportu, a dzięki międzynarodowej sieci sprzedaży Elydan i planowanym inwestycjom w polski zakład, ten udział ma szansę znacząco wzrosnąć. Polskie rury preizolowane trafiają już pod ulice Zurychu, Tallina czy Barcelony, a teraz mogą stać się jeszcze bardziej rozpoznawalne na mapie europejskich inwestycji infrastrukturalnych.