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Alice Walton ponownie znalazła się na szczycie listy najbogatszych kobiet świata. Według szacunków agencji Bloomberg jej majątek wynosi imponujące 130 miliardów dolarów, co daje jej 14. miejsce na liście najbogatszych ludzi globu. Z kolei Forbes wycenia jej fortunę na 120 miliardów dolarów – niezależnie jednak od źródła danych, Walton w tym roku pobiła swój dotychczasowy rekord, pomnażając swój majątek aż o 33 miliardy dolarów. Jej sylwetkę przypominamy w Światowym Dniu Przedsiębiorczości Kobiet.

Bez wątpienia sukces finansowy Alice Walton jest nierozerwalnie związany z Walmartem, potężnym koncernem handlu detalicznego założonym przez jej ojca, Sama Waltona. Jednak sama Alice konsekwentnie od wielu lat trzyma się z dala od ścisłego zarządu tej rodzinnej korporacji, wybierając własną drogę kariery i filantropijne zaangażowanie.

Miliarderka ukończyła Trinity University w 1971 roku, a pierwsze zawodowe szlify zdobywała w Walmart na stanowisku specjalistki ds. zakupów odzieży dziecięcej. Dość szybko jednak postanowiła spróbować swoich sił w finansach – pracowała jako maklerka giełdowa w E.F. Hutton, by następnie zarządzać rodzinnymi inwestycjami w banku Arvest. W 1988 roku założyła nawet własny bank inwestycyjny Llama Co., który niestety zakończył działalność dekadę później po kryzysie na rynku obligacji.

Dziś więź Alice z imperium pozostaje silna: współzarządza holdingiem Walton Enterprises oraz funduszem powierniczym Walton Family Holdings Trust, kontrolując miliardy akcji giełdowego giganta.

Filantropia na wielką skalę – inwestycje w sztukę i medycynę

Jak podkreśla „Business Insider Polska”, Alice Walton znana jest jednak nie tylko z inwestycji czy odziedziczonego majątku. Od wielu lat angażuje się w działalność na rzecz szeroko pojętego dobra społecznego. Filantropijne przedsięwzięcia dotyczą między innymi sztuki oraz wspierania edukacji i dobrostanu mieszkańców USA.

Największy rozgłos zyskały jednak ostatnie inicjatywy w dziedzinie medycyny. W 2021 roku Alice Walton ogłosiła powstanie nowej uczelni – Alice L. Walton School of Medicine w swoim rodzinnym Bentonville, w stanie Arkansas. W jej utworzenie miliarderka zainwestowała aż 250 milionów dolarów. Pierwszy rocznik 48 studentów ruszył w 2025 roku, obecnie liczba studiujących wzrosła do 96 osób. Uczelnia wyróżnia się innowacyjnym podejściem – nauka na pierwszych pięciu etapach jest całkowicie bezpłatna, co znacząco łagodzi bariery finansowe na drodze do kariery medycznej.

To jednak nie wszystko. 17 września 2026 roku Fundacja Alice L. Walton, we współpracy z Mercy i Cleveland Clinic, oficjalnie rozpoczęła budowę nowoczesnego kampusu medycznego w Bentonville. W planach są między innymi centrum onkologii oraz szpital na 250 łóżek. Pierwsze skrzydło – specjalizujące się w leczeniu chorób serca – zostanie otwarte już w 2029 roku.

Choć nazwisko Walton wielu osobom kojarzy się przede wszystkim z imperium Walmartu, Alice Walton wypracowała własną pozycję na rynku, a przede wszystkim – zostawiła trwały ślad dzięki swoim filantropijnym działaniom. Nie afiszuje się życiem prywatnym, nie zasiada we władzach rodzinnej firmy, lecz jej projekty mocno wpływają na rozwój edukacji medycznej i opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych.