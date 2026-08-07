Duże obniżki cen paliw na stacjach. Wiadomo, kiedy kierowcy odetchną

RMF24

„Ceny paliw na niektórych stacjach już spadły, a kolejnych obniżek można się spodziewać w przyszłym tygodniu” - wynika z piątkowego komentarza analityków biura Reflex. Najmocniej, bo o ok. 20 gr/l spadną według nich ceny benzyny. Ile konkretnie zapłacimy?

Prognozy dotyczące cen paliw

„W przyszłym tygodniu oczekujemy obniżek średnich cen benzyn o około 20 gr/l oraz oleju napędowego o około 10 gr/l. Pierwsze przeceny pojawiły się już w piątek na części stacji i sięgają nawet 25 gr/l dla benzyny oraz 12 gr/l dla diesla” - wskazali analitycy w nowym raporcie.

Ile zapłacimy na stacjach w przyszłym tygodniu?

Zgodnie z prognozą biura Reflex, w przyszłym tygodniu:

benzyna 95 będzie kosztować średnio 7,31 zł/l,

benzyna 98 - 8,10 zł/l,

olej napędowy - 8,09 zł/l,

cena autogazu spadnie o 2 gr/l do 3,07 zł/l.

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„Spadki cen na stacjach wynikają z obniżek cen w hurcie po tym, jak na początku tygodnia notowania ropy Brent gwałtownie spadły po deklaracjach prezydenta Donalda Trumpa, który zapowiedział możliwość zawarcia porozumienia z Iranem i otwarcia Cieśniny Ormuz jeszcze przed 6 sierpnia. Krajowe rafinerie obniżyły ceny hurtowe benzyny i oleju napędowego o ponad 45 gr/l” - podało biuro Reflex.

Analitycy dodali, że w czwartek ceny benzyny na stacjach pozostawały na poziomie 7,51 zł/l, czyli na poziomie z końca ubiegłego tygodnia, a ceny oleju napędowego wzrosły do poziomu 8,16 zł/l. Średnia cena LPG spadła do 3,09 zł/l, a różnica względem benzyny Pb95 osiągnęła rekordowe 4,42 zł/l. To najwyższa przewaga cenowa autogazu wobec pozostałych paliw w historii prowadzonych przez Reflex analiz - podkreślono.