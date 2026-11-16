Droższe zakupy pod lupą. Koniec z anonimowością, sprzedawca wylegitymuje klienta

RMF24

Zakupy luksusowych samochodów, ekskluzywnych zegarków i dzieł sztuki przestaną być w pełni anonimowe. Zgodnie z rozporządzeniem AMLR (Anti-Money Laundering Regulation), które zacznie obowiązywać w całej Unii Europejskiej od 10 lipca 2027 roku, każdy, kto wyda ponad 10 tysięcy euro na jedną transakcję, będzie musiał przygotować się na okazanie dowodu tożsamości i ujawnienie swoich danych.

Zakupy powyżej 10 tysięcy euro tylko z weryfikacją

Nowe przepisy obejmą wszystkie transakcje, których wartość przekracza 10 tysięcy euro, czyli obecnie około 43,8 tysiąca złotych. Po przekroczeniu tego progu sprzedawca będzie zobowiązany do sprawdzenia tożsamości klienta, spisania jego danych osobowych oraz numeru PESEL. Celem jest walka z praniem pieniędzy i utrudnienie wprowadzania nielegalnych środków do legalnego obiegu za pośrednictwem drogich towarów.

Obowiązek dla sprzedawcy, a procedura dla klienta

Za wdrożenie nowych regulacji odpowiadać będą przede wszystkim sprzedawcy luksusowych towarów, domy aukcyjne i dealerzy samochodowi. Do ich obowiązków należeć będzie tzw. CDD, czyli Customer Due Diligence. W praktyce oznacza to przeprowadzenie weryfikacji tożsamości klienta i zebranie podstawowych danych już przy samej transakcji.

W przypadku zakupu dokonywanego przez firmę, sprzedawca będzie musiał ustalić również rzeczywistego beneficjenta przedsiębiorstwa. Jeśli kwoty będą szczególnie wysokie, klient może zostać poproszony o przedstawienie dokumentów potwierdzających legalność pochodzenia środków, choć nie będzie to procedura obowiązkowa przy każdym zakupie.

Omijanie limitu? Przepisy przewidują taką ewentualność

Nowe przepisy przewidują także sytuacje, w których klient próbowałby obejść limit, dzieląc płatność na kilka mniejszych transakcji. W takim przypadku sprzedawca musi potraktować wszystkie powiązane płatności jako jedną całość i zastosować wymogi identyczne jak przy pojedynczej, większej transakcji.