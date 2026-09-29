Domagają się 5 miliardów złotych. PG Silesia pozywa Skarb Państwa

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Zarząd Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia domaga się ok. 5,1 mld zł od Skarbu Państwa. Złożony w tej sprawie pozew dotyczy odszkodowania za straty, jakie miał spowodować interwencyjny import węgla – poinformowała spółka Bumech, która jest właścicielem kopalni.

Decyzję o interwencyjnym imporcie węgla podjął w 2022 r. ówczesny premier Mateusz Morawiecki. Zlecono to dwóm spółkom Skarbu Państwa – PGE Paliwa i Węglokoksowi. Celem było zabezpieczenie odpowiednich zapasów w związku z kryzysem energetycznym, jaki wywołała agresja Rosji na Ukrainę.

Zaburzenie konkurencyjności i straty spółki

Spółka Bumech w poniedziałkowym raporcie oceniła, że decyzja o interwencyjnym imporcie węgla – przy jednoczesnym zapewnieniu dwóm państwowym spółkom „gwarancji finansowych, pokrycia pełnych kosztów (…) oraz priorytetu logistycznego w portach i na kolei” – doprowadziła do zaburzenia konkurencyjności na rynku węgla w Polsce. Szkodę rzeczywistą oraz szacunkową utratę korzyści wyliczyła na ok. 5,1 mld zł.

Zarząd spółki PG Silesia podjął w czerwcu próbę ugody ze Skarbem Państwa. W związku z jej brakiem złożył pozew cywilny do Sądu Okręgowego w Warszawie.

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Największa prywatna kopalnia węgla w Polsce

PG Silesia w Czechowicach-Dziedzicach to największa prywatna kopalnia węgla w Polsce. Pod koniec 2025 r. załoga kopalni dowiedziała się o planowanych zwolnieniach, które miały objąć ok. 750 osób.

Doprowadziło to do podziemnego protestu w okresie Bożego Narodzenia, a następnie porozumienia między związkowcami, pracodawcą i rządem.