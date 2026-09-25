Dodatkowe kilkaset złotych do emerytury. Trzeba spełnić jeden warunek

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Najniższe emerytury w Polsce są liczone w groszach. Od pewnego wieku seniorom przysługuje jednak dodatek do emerytury. Aby pobierać dodatkowe niespełna 370 zł, nie trzeba składać żadnego wniosku, ani iść do lekarza-orzecznika. ZUS powinien doliczyć tę kwotę „automatycznie”.

Najniższe emerytury w Polsce są liczone w groszach

Choć prawo do emerytury w Polsce przysługuje każdemu, kto przepracował choćby jeden dzień, wysokość otrzymywanego świadczenia może być bardzo niska. By uzyskać gwarantowaną minimalną emeryturę, obecnie wynoszącą 1978,49 zł miesięcznie, kobiety muszą mieć co najmniej 20 lat stażu pracy, a mężczyźni 25 lat. Dlatego też nie brakuje osób, które otrzymują znacznie niższe, symboliczne kwoty.

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Według najnowszych danych ZUS, w Polsce są emeryci, którzy otrzymują świadczenia liczone nie w złotówkach, a w groszach. Najniższe emerytury – po 2 grosze miesięcznie – wypłacane są dwóm osobom z województw dolnośląskiego i lubelskiego. Niewiele więcej, bo 4 grosze, otrzymuje emeryt z województwa zachodniopomorskiego, 5 groszy – z Podlasia, 6 groszy – z Kujawsko-Pomorskiego, 7 groszy – z Wielkopolski, a 8 groszy – z Podkarpacia.

Dodatek pielęgnacyjny – kto może go otrzymać?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przewiduje jednak możliwość otrzymania dodatku pielęgnacyjnego dla emerytów. Przysługuje on osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyły 75 lat.

W przypadku seniorów, którzy osiągnęli 75. rok życia, procedura jest uproszczona – nie trzeba przedstawiać zaświadczenia o stanie zdrowia ani składać dodatkowych wniosków.

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ZUS automatycznie przyznaje i dolicza dodatek, który wypłacany jest razem z comiesięczną emeryturą. Od 1 marca 2026 r. dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł.

Rekordowe emerytury – kto dostaje najwięcej?

Na drugim biegunie znajdują się emeryci, którzy co miesiąc otrzymują świadczenia przekraczające kilkadziesiąt tysięcy złotych. Najwyższa emerytura w kraju trafia do mieszkańca województwa śląskiego – na jego konto wpływa aż 54 072 zł miesięcznie. Drugi najwyższy wynik również należy do Ślązaka, który otrzymuje 53,5 tys. zł. Trzecią pozycję zajmuje emeryt z województwa mazowieckiego z miesięcznym świadczeniem wynoszącym 45,3 tys. zł.

Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość świadczenia emerytalnego w Polsce zależy od kilku czynników. Przede wszystkim liczy się staż pracy i wysokość odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne.

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