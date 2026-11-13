Dobre wieści dla milionów Polaków. Rząd pokazał projekt ustawy ws. cen gazu

RMF24

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Rząd chce utrzymać w 2027 roku maksymalną cenę gazu m.in. dla gospodarstw domowych na obecnym poziomie - 197,29 zł za MWh netto. Bez przedłużenia mechanizmu osłonowego rachunki części klientów mogłyby wzrosnąć od kilkudziesięciu złotych do ponad 1,8 tys. zł rocznie - wynika z projektu opublikowanego w Rządowym Centrum Legislacyjnym.

W piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2027 r. w związku z sytuacją na rynku gazu oraz o zmianie niektórych ustaw.

Projektowane przepisy zakładają, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2027 r. obowiązywać będzie maksymalna cena gazu dla odbiorców chronionych, w tym gospodarstw domowych.

Zgodnie z projektem sprzedawcy gazu w rozliczeniach z częścią odbiorców końcowych będą stosowali cenę maksymalną wynoszącą 197,29 zł/MWh. Cena ta nie nie zawiera podatku VAT oraz podatku akcyzowego.

„Poziom tej ceny odpowiada poziomowi ceny paliw gazowych w taryfie przedsiębiorstwa energetycznego będącego sprzedawcą z urzędu, ustaloną na poziomie 197,29 zł/MWh i obowiązującą do końca 2026 r.” - wskazano w uzasadnieniu projektu.

Z oceny skutków regulacji projektu wynika, że nowe rozwiązania mają kosztować blisko 6,2 mld zł.

Ile oszczędzą gospodarstwa domowe?

Według Ministerstwa Energii nowy projekt pozytywnie wpłynie na sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych.

„Ustalenie maksymalnej ceny paliw gazowych na poziomie określonym w ustawie ograniczy wpływ wzrostu cen rynkowych na wysokość rachunków ponoszonych przez odbiorców objętych ochroną w 2027 r. Zgodnie z przyjętymi w projekcie ustawy założeniami, gospodarstwa domowe oszczędzą średnio w skali roku od 77 zł (w przypadku tzw. kuchenkowiczów) do 1863 zł (w przypadku gospodarstw domowych wykorzystujących paliwa gazowe do celów grzewczych)” - wskazano.