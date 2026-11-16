Diesel lekko w górę. Znamy ceny paliw na 17 listopada

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We wtorek, 17 listopada, kierowcy mogą zapłacić odrobinę więcej za paliwo niż w ostatnich dniach. Minister Energii ogłosił, że litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,02 zł, benzyny 98 – 6,68 zł, a diesla - 7,64 zł.

Maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego, które będą obowiązywać we wtorek, to efekt kolejnej odsłony rządowego pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), mającego na celu ograniczenie wzrostu cen na stacjach.

I tak, we wtorek, 17 listopada, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,02 zł, benzyny 98 – 6,68 zł, a diesla - 7,64 zł.

To ceny odrobinę wyższe niż te, które obowiązywały w weekend (14-15 listopada), a także obowiązują w poniedziałek, 16 listopada. Ceny maksymalne, ustalone na te trzy dni, zakładały, że litr benzyny 95 nie będzie kosztował więcej niż 6,02 zł, benzyny 98 – 6,66 zł, a oleju napędowego – 7,52 zł.

Cena maksymalna benzyny 95 pozostała więc na tym samym poziomie, lekko została podniesiona cena maksymalna benzyny 98 i oleju napędowego.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane we wtorek i określi ceny na środę.

Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może wynieść nawet 1 mln zł.

Ceny paliw w Polsce, autor grafiki: Michał Czernek / PAP

Ceny Paliwa Niżej

Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw to element trzeciej już odsłony pakietu CPN (Ceny Paliwa Niżej). Rządowy program ma na celu ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. Mechanizm został uruchomiony po wejściu w życie przepisów dotyczących podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych.

Pierwsza odsłona pakietu CPN wprowadzona była pod koniec marca i była reakcją na drożejącą ropę naftową w związku z wojną USA i Izraela z Iranem. Polegała na czasowym obniżeniu VAT-u i akcyzy na benzyny i olej napędowy oraz wprowadzeniu mechanizmu ceny maksymalnej ogłaszanej przez Ministra Energii. Obowiązywała ona do końca czerwca, przy czym obniżka akcyzy obowiązywała do połowy czerwca. W wakacje, od 17 do 31 sierpnia, wprowadzono drugą odsłonę programu CPN - bez obniżki akcyzy.