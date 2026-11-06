Darmowy gorący posiłek w pracy. Sprawdź, czy od listopada szef musi Ci go kupić

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Od początku listopada część pracowników może liczyć na bezpłatny gorący posiłek podczas pracy. Nowe przepisy, które obowiązują przez okres zimowy, nakładają na pracodawców konkretne obowiązki wobec osób wykonujących ciężką pracę fizyczną na otwartej przestrzeni. Wyjaśniamy, kto może liczyć na darmowy obiad, jakie są warunki jego przyznania i co dokładnie powinno znaleźć się na talerzu.

Darmowy posiłek profilaktyczny w pracy. Kto go dostanie i co musi być na talerzu?

Darmowy posiłek profilaktyczny w pracy. Kto go dostanie i co musi być na talerzu? / Shutterstock

Kto dostanie darmowy obiad od szefa? Liczy się jeden ważny szczegół

Od 1 listopada 2026 roku do 31 marca 2027 roku pracodawcy muszą zapewnić bezpłatny gorący posiłek wybranym pracownikom - o przepisach przypomina portal pit.pl. Dotyczy to osób wykonujących ciężką pracę fizyczną na zewnątrz, jeśli podczas jednej zmiany wydatek energetyczny przekracza 1500 kcal dla mężczyzn oraz 1000 kcal dla kobiet. Kluczowe jest tu rzeczywiste obciążenie organizmu, a nie tylko samo miejsce pracy czy stanowisko.

W praktyce oznacza to, że darmowe posiłki mogą przysługiwać m.in. pracownikom budowlanym, drogowcom czy osobom wykonującym roboty ziemne. Jednak nie każdy zatrudniony na tych stanowiskach automatycznie otrzyma darmowy obiad - znaczenie ma faktyczny zakres wykonywanych czynności i poziom wysiłku fizycznego.

Decyzja o przyznaniu posiłków powinna być podejmowana przez pracodawcę w porozumieniu z organizacją związkową lub - w przypadku jej braku - po konsultacji z przedstawicielami pracowników.

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Pogoda nie ma znaczenia. Oto kiedy darmowy posiłek po prostu się należy

Prawo do darmowego posiłku nie jest uzależnione od temperatury na zewnątrz ani od wystąpienia mrozu czy śniegu. Jeśli praca na zewnątrz wymaga dużego wysiłku fizycznego w okresie od 1 listopada do 31 marca, pracodawca ma obowiązek zapewnienia odpowiedniego posiłku - nawet gdy pogoda jest łagodna.

Co więcej, obowiązek ten nie ogranicza się wyłącznie do zimowych miesięcy. Przez cały rok mogą z niego korzystać osoby, których wydatek energetyczny przekracza 2000 kcal (mężczyźni) lub 1100 kcal (kobiety) podczas jednej zmiany, a także pracownicy wykonujący prace pod ziemią, przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych czy w szczególnych warunkach mikroklimatycznych.

To nie może być zwykła zupa. Przepisy jasno mówią, co ma być na talerzu

Przepisy jasno określają, że posiłek profilaktyczny to jedno gorące danie o wartości energetycznej około 1000 kcal. Powinien być odpowiednio zbilansowany:

Węglowodany: 50–55 proc. wartości energetycznej

Tłuszcze: 30–35 proc.

Białka: 15 proc.

Nie wystarczy więc lekka przekąska czy niewielka porcja zupy - posiłek musi być na tyle pożywny, by zrekompensować wysiłek włożony w pracę. Najczęściej jest on wydawany podczas regulaminowej przerwy, zwykle po 3-4 godzinach od rozpoczęcia zmiany.

Warto podkreślić, że posiłek przysługuje wyłącznie w dniach, w których pracownik rzeczywiście wykonuje pracę uzasadniającą jego wydanie.

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Ekwiwalent w gotówce? Zapomnij, prawo na to nie pozwala

Pracodawca nie może wypłacić równowartości posiłku w gotówce. Przepisy wyraźnie zabraniają takiego rozwiązania. Jednak w przypadku, gdy wydawanie gorących posiłków jest niemożliwe ze względów organizacyjnych, dopuszcza się przekazanie pracownikom produktów do samodzielnego przygotowania posiłku lub bonów, talonów czy kuponów umożliwiających zakup odpowiedniego jedzenia.

Ważne, by takie rozwiązania były stosowane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i służyły realizacji obowiązku wynikającego z przepisów BHP.

Nie tylko jedzenie. Zimą szef musi zadbać o coś jeszcze

Obok posiłków, pracodawcy mają również obowiązek zapewnienia napojów – szczególnie w przypadku pracy na otwartej przestrzeni, gdy temperatura spada poniżej 10 st. C lub przekracza 25 st. C. Przy niskich temperaturach napoje powinny być gorące, np. herbata, i dostępne przez cały czas pracy, w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników.

Prawo do napojów nie zależy od wydatku energetycznego, dlatego przysługuje również osobom wykonującym lżejszą pracę na zewnątrz.

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Firma zapomni o obiedzie dla pracownika? Kary idą w dziesiątki tysięcy

Pracodawca, który nie zapewni uprawnionym pracownikom posiłków profilaktycznych, naraża się na poważne konsekwencje. Naruszenie przepisów BHP może skutkować nałożeniem grzywny w wysokości od 1 tys. do nawet 30 tys. złotych. Kontrolę w tym zakresie sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy, do której pracownik może zgłosić skargę w przypadku nieprzestrzegania przez firmę przepisów.