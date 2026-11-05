Coraz lepsze wieści dla kierowców. Są nowe ceny paliw

RMF24

Nowe obwieszczenie ministra energii przynosi kolejną obniżkę maksymalnych cen paliw w Polsce. Znamy już stawki, jakie obowiązywać będą na stacjach w piątek 6 listopada.

Ceny paliw w piątek 6 listopada

W piątek litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 6,20 zł, benzyny 98 – 6,93 zł, a diesla - 7,91 zł – wynika z opublikowanego w czwartek obwieszczenia ministra energii. To ceny niższe od tych, które obowiązują w czwartek.

W czwartek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,29 zł, benzyny 98 – 7,10 zł, a diesla - 7,97 zł.

Następne obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane 6 listopada i określi ceny na sobotę, niedzielę i poniedziałek.

Pakiet CPN po raz trzeci

Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw stanowi jeden z elementów kolejnej, trzeciej już odsłony pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. Mechanizm został uruchomiony po wejściu w życie części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Prezydent ustawę podpisał i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może wynieść nawet 1 mln zł.

Ropa gwałtownie tanieje po wyborach w USA. Ponad 8 proc. spadku, a to nie koniec Ceny ropy naftowej na światowych rynkach spadają. W czwartek notowania surowca ponownie znalazły się pod kreską, po tym jak dzień wcześniej ropa potaniała o ponad 8 proc. Inwestorzy liczą, że polityczne konsekwencje zwycięstwa demokratów w wyborach…

Ustawa otworzyła drogę do czasowego obniżenia akcyzy i VAT na paliwa płynne. Finansowanie tych działań ma pochodzić z nowej daniny nakładanej na koncerny paliwowe osiągające ponadprzeciętne zyski. Według założeń rządu cały pakiet wsparcia cen paliw będzie obowiązywał do końca 2026 r., a jego koszt może wynieść około 5 mld zł.

Podatek od nadwyżkowych zysków koncernów

Nowe przepisy przewidują 60-proc. podatek od nadwyżkowych zysków osiąganych ze sprzedaży paliw ciekłych. Obejmie on nadzwyczajne zyski uzyskane od 1 marca 2026 r. do 31 marca 2027 r. przez przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją paliw oraz podmioty posiadające koncesję na obrót paliwami z zagranicą.

Podstawą opodatkowania będzie nadwyżka przychodów ponad poziom wynikający z historycznej marży osiąganej w 2025 r., powiększonej o 20 proc. Ustawodawca przewidział minimalną marżę referencyjną na poziomie 2 proc., a w przypadku firm niewytwarzających paliw wysokość podatku nie będzie mogła przekroczyć 50 proc. dochodu lub zysku netto.

Orlen wycofa się z Litwy? Jest reakcja litewskiego ministra Litwa odpowiada na słowa prezesa Orlenu w sprawie rafinerii w Możejkach. „Nie mam absolutnie żadnych informacji o planowanym wycofaniu się spółki z Litwy” – powiedział w środę mediom minister gospodarki i innowacji Edvinas Grikszas.

Pierwsza odsłona pakietu CPN wprowadzona była pod koniec marca i była reakcją na drożejącą ropę naftową w związku z wojną USA i Izraela z Iranem. Polegała na czasowym obniżeniu VAT-u i akcyzy na benzyny i olej napędowy oraz wprowadzeniu mechanizmu ceny maksymalnej ogłaszanej przez Ministra Energii. Obowiązywała ona do końca czerwca, przy czym obniżka akcyzy obowiązywała do połowy czerwca. W wakacje, od 17 do 31 sierpnia, wprowadzono drugą odsłonę programu CPN - bez obniżki akcyzy.