Co z rachunkami za gaz w 2027 roku? Rząd chce wprowadzić maksymalną cenę

RMF24

Ministerstwo Energii chce wprowadzić w 2027 r. cenę maksymalną gazu ziemnego dla odbiorców chronionych, w tym gospodarstw domowych. Wynika to z opublikowanych w piątek założeń projektu przygotowywanego przez resort.

Na czym polega proponowane rozwiązanie?

Chodzi o projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2027 r. w związku z sytuacją na rynku gazu oraz o zmianie niektórych ustaw, którego założenia opublikowano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Zakłada on zagwarantowanie w 2027 r. maksymalnej ceny paliw gazowych stosowanej w rozliczeniach z odbiorcami chronionymi, w tym gospodarstwami domowymi oraz podmiotami realizującymi ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej. Maksymalna cena zostanie ustalona na podstawie poziomu ceny wynikającej z taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE dla sprzedawcy z urzędu w 2026 r. – wskazano w założeniach projektu.

Rozwiązanie to ma zapewnić odbiorcom objętym ochroną przewidywalność kosztów oraz ograniczyć ryzyko bezpośredniego przeniesienia na nich wzrostu cen występującego na rynku hurtowym.

Co z przedsiębiorcami?

Projekt przewiduje też system rekompensat dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem paliwami gazowymi. Rekompensata będzie przysługiwać przedsiębiorstwom stosującym w rozliczeniach z odbiorcami taryfowymi cenę maksymalną określoną w ustawie i będzie służyć pokryciu skutków finansowych wynikających z jej stosowania – wyjaśniono.

Projektowane rozwiązania, jak podkreślono, będą miały charakter czasowy i będą stosowane w 2027 r. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2026 r.