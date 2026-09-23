Chemiczny gigant tnie zatrudnienie. Reakcja na sytuację branży

We wtorek zarząd Evonik poinformował o szczegółach nowego etapu restrukturyzacji. Firma zamierza zredukować 3,2 tysiąca stanowisk pracy, z czego aż 2,15 tysiąca w Niemczech. Redukcje mają być realizowane głównie poprzez nieobsadzanie wakatów, wcześniejsze emerytury oraz dobrowolne odejścia za odprawą. To kontynuacja działań zapowiedzianych już w czerwcu, w ramach których do końca 2026 roku zniknie 2,8 tysiąca miejsc pracy.
Łącznie, od 2024 roku, programy restrukturyzacyjne Evoniku obejmą około 6 tysięcy stanowisk. Na koniec 2025 roku firma zatrudniała nieco ponad 31 tysięcy osób na całym świecie.
Trudna sytuacja branży chemicznej
Powodem tak radykalnych działań jest głęboki kryzys, z którym mierzy się cała branża chemiczna. Jak podkreśla tymczasowy prezes Evoniku, Claus Rettig, zarząd, rada nadzorcza i przedstawiciele pracowników są zgodni: sytuacja wymaga zdecydowanych kroków. Niemieckie firmy chemiczne od miesięcy zmagają się z niskim popytem, słabym wzrostem gospodarczym, wysokimi cenami energii oraz nowymi cłami nałożonymi przez Stany Zjednoczone.
Nowa strategia i inwestycje w przyszłość
Evonik nie zamierza jednak ograniczać się jedynie do cięć. Firma zapowiada skoncentrowanie się na najbardziej perspektywicznych segmentach rynku oraz inwestycje w rozwój działalności w Ameryce i Azji. W Kanadzie i na Słowacji już uruchomiono projekty z zakresu biotechnologii i ochrony zdrowia o wartości setek milionów euro.
Koncern zamierza także wycofać się z działalności, które nie rokują na przyszłość. W Niemczech każdy z sześciu głównych zakładów produkcyjnych otrzyma jasny profil rozwoju, a wdrażanie nowych rozwiązań rozpocznie się w najbliższych dniach.