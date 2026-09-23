Chemiczny gigant tnie zatrudnienie. Reakcja na sytuację branży

RMF24

Evonik, jeden z największych koncernów chemicznych w Niemczech, ogłosił plan likwidacji 3,2 tysiąca miejsc pracy na całym świecie do końca 2029 roku. Najwięcej zwolnień dotknie niemieckie zakłady firmy. To kolejny etap szeroko zakrojonego programu oszczędnościowego, który ma pomóc firmie przetrwać trudny czas dla branży chemicznej.

We wtorek zarząd Evonik poinformował o szczegółach nowego etapu restrukturyzacji. Firma zamierza zredukować 3,2 tysiąca stanowisk pracy, z czego aż 2,15 tysiąca w Niemczech. Redukcje mają być realizowane głównie poprzez nieobsadzanie wakatów, wcześniejsze emerytury oraz dobrowolne odejścia za odprawą. To kontynuacja działań zapowiedzianych już w czerwcu, w ramach których do końca 2026 roku zniknie 2,8 tysiąca miejsc pracy.

Łącznie, od 2024 roku, programy restrukturyzacyjne Evoniku obejmą około 6 tysięcy stanowisk. Na koniec 2025 roku firma zatrudniała nieco ponad 31 tysięcy osób na całym świecie.

Największa restrukturyzacja w historii motoryzacji. Volkswagen tnie 100 tys. miejsc pracy Volkswagen ogłosił radykalne zmiany – do końca dekady zredukuje zatrudnienie o 100 tysięcy osób i o połowę ograniczy liczbę produkowanych modeli. To odpowiedź na rosnącą konkurencję z Chin, amerykańskie cła i presję finansową. Przed niemieckim…

Trudna sytuacja branży chemicznej

Powodem tak radykalnych działań jest głęboki kryzys, z którym mierzy się cała branża chemiczna. Jak podkreśla tymczasowy prezes Evoniku, Claus Rettig, zarząd, rada nadzorcza i przedstawiciele pracowników są zgodni: sytuacja wymaga zdecydowanych kroków. Niemieckie firmy chemiczne od miesięcy zmagają się z niskim popytem, słabym wzrostem gospodarczym, wysokimi cenami energii oraz nowymi cłami nałożonymi przez Stany Zjednoczone.

Polska aplikacja podbiła świat. Teraz zwalnia co piątego pracownika Booksy - jedna z najbardziej rozpoznawalnych na świecie polskich firm technologicznych - tnie zatrudnienie. Pracę straci 20 proc. osób. Taką informację przekazał w mediach społecznościowych jeden z założycieli platformy Stefan Batory.

Nowa strategia i inwestycje w przyszłość

Evonik nie zamierza jednak ograniczać się jedynie do cięć. Firma zapowiada skoncentrowanie się na najbardziej perspektywicznych segmentach rynku oraz inwestycje w rozwój działalności w Ameryce i Azji. W Kanadzie i na Słowacji już uruchomiono projekty z zakresu biotechnologii i ochrony zdrowia o wartości setek milionów euro.

Koncern zamierza także wycofać się z działalności, które nie rokują na przyszłość. W Niemczech każdy z sześciu głównych zakładów produkcyjnych otrzyma jasny profil rozwoju, a wdrażanie nowych rozwiązań rozpocznie się w najbliższych dniach.