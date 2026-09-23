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Chemiczny gigant tnie zatrudnienie. Reakcja na sytuację branży

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 23 września (09:30)

Evonik, jeden z największych koncernów chemicznych w Niemczech, ogłosił plan likwidacji 3,2 tysiąca miejsc pracy na całym świecie do końca 2029 roku. Najwięcej zwolnień dotknie niemieckie zakłady firmy. To kolejny etap szeroko zakrojonego programu oszczędnościowego, który ma pomóc firmie przetrwać trudny czas dla branży chemicznej.

Chemiczny gigant tnie zatrudnienie. Reakcja na sytuację branży
Koncern Evonik tnie zatrudnienie FLASHPIC / POOL /PAP/EPA

We wtorek zarząd Evonik poinformował o szczegółach nowego etapu restrukturyzacji. Firma zamierza zredukować 3,2 tysiąca stanowisk pracy, z czego aż 2,15 tysiąca w Niemczech. Redukcje mają być realizowane głównie poprzez nieobsadzanie wakatów, wcześniejsze emerytury oraz dobrowolne odejścia za odprawą. To kontynuacja działań zapowiedzianych już w czerwcu, w ramach których do końca 2026 roku zniknie 2,8 tysiąca miejsc pracy.

Łącznie, od 2024 roku, programy restrukturyzacyjne Evoniku obejmą około 6 tysięcy stanowisk. Na koniec 2025 roku firma zatrudniała nieco ponad 31 tysięcy osób na całym świecie.

Trudna sytuacja branży chemicznej

Powodem tak radykalnych działań jest głęboki kryzys, z którym mierzy się cała branża chemiczna. Jak podkreśla tymczasowy prezes Evoniku, Claus Rettig, zarząd, rada nadzorcza i przedstawiciele pracowników są zgodni: sytuacja wymaga zdecydowanych kroków. Niemieckie firmy chemiczne od miesięcy zmagają się z niskim popytem, słabym wzrostem gospodarczym, wysokimi cenami energii oraz nowymi cłami nałożonymi przez Stany Zjednoczone.

Nowa strategia i inwestycje w przyszłość

Evonik nie zamierza jednak ograniczać się jedynie do cięć. Firma zapowiada skoncentrowanie się na najbardziej perspektywicznych segmentach rynku oraz inwestycje w rozwój działalności w Ameryce i Azji. W Kanadzie i na Słowacji już uruchomiono projekty z zakresu biotechnologii i ochrony zdrowia o wartości setek milionów euro.

Koncern zamierza także wycofać się z działalności, które nie rokują na przyszłość. W Niemczech każdy z sześciu głównych zakładów produkcyjnych otrzyma jasny profil rozwoju, a wdrażanie nowych rozwiązań rozpocznie się w najbliższych dniach.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: zwolnienia
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