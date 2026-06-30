RMF24

Ropa na światowych rynkach wyraźnie tanieje, co może skutkować najmocniejszym kwartalnym spadkiem cen od czasu pandemii. Wszystko to dzieje się po uspokojeniu sytuacji wokół cieśniny Ormuz, choć rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem wciąż budzą wiele pytań. Tymczasem w Polsce wygaszany jest rządowy pakiet CPN, który przez ostatnie miesiące wpływał na ceny paliw. Czy możemy liczyć na trwałe obniżki? Jakie ceny wkrótce zobaczymy na pylonach i od czego będą one zależeć? O tym z Rafałem Zywertem, dyrektorem Działu Prognoz i Analiz biura Reflex, rozmawiał Krzysztof Urbaniak, dziennikarz RMF FM i Radia Internetowego RMF24.

Trudne negocjacje USA-Iran

Rafał Zywert, dyrektor Działu Prognoz i Analiz Reflex, podkreślił, że zapasy ropy naftowej nadal spadają. Jednocześnie negocjacje irańsko-amerykańskie przebiegają ciężko.

"Powraca duże zróżnicowanie cen paliw". Będą dalsze obniżki? Czas: 07:36

Chwilowo transport, przepływ tankowców – jeśli chodzi o liczbę – wzrasta. Przed wojną to było około 130-140 statków dziennie przez cieśninę Ormuz. W okresie intensyfikacji działań militarnych mieliśmy po kilka, kilkanaście. W tamtym tygodniu chwilowo mieliśmy nawet 70-80. Znowu niestety w weekend mieliśmy kolejny incydent, jeśli chodzi o działania militarne. Negocjacje idą powoli, a sezon huraganowy w Stanach Zjednoczonych stanowi dodatkowy czynnik ryzyka – mówił rozmówca Radia RMF24.

Koniec pakietu CPN w Polsce. „Mieliśmy najniższe ceny paliw w Europie”

30 czerwca to ostatni dzień obowiązywania pakietu CPN – „Ceny paliw niżej”, który rząd wprowadził 30 marca.

Dzięki temu mieliśmy duże obniżki cen paliw i przez ten cały okres, trzech miesięcy, mieliśmy najniższe ceny paliw w Europie. Od jutra stawka podatku VAT wraca do poziomu 23 proc. To spowoduje wzrost cen paliw – dodał rozmówca RMF24.

Wprowadzenie maksymalnych cen na początku kwietnia pozwoliło na stabilizację rynku, ale teraz kierowcy muszą przygotować się na podwyżki.

Paliwa zdrożeją od środy. Na jakie podwyżki trzeba się przygotować?

Według analityków biura Reflex przywrócenie stawki 23 proc. VAT będzie miało większy wpływ na rynek niż przywrócenie wyższej stawki akcyzy. Paliwa mogą więc zdrożeć od środy.

„W takim scenariuszu wzrost cen detalicznych będzie praktycznie nieunikniony, nawet gdyby właściciele stacji zrezygnowali z własnej marży. Zatem jeśli zmiana dokona się 1 lipca, to benzyny i olej napędowy podrożeją o około 40–60 groszy na litrze” – napisali analitycy biura Reflex w piątkowym komentarzu.

Minister energii Miłosz Motyka wskazał na „ostrożny optymizm”, ale decyzja o przedłużeniu pakietu CPN nie została podjęta.