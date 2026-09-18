Ceny paliw szokują. Fatalne prognozy na nowy tydzień

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Jest bardzo drogo, a będzie jeszcze gorzej. Ceny paliw w Polsce biją rekordy. W przyszłym tygodniu cena benzyny przebije barierę 8 zł, a diesel 9 zł za litr - progozują analitycy e-petrol.pl.

„W hurtowych cennikach producentów paliw w mijającym tygodniu zanotowaliśmy dalszy wzrost cen. Metr sześcienny 95-oktanowej benzyny, który jest dzisiaj wyceniany średnio na 6370,40 zł, od poprzedniego piątku podrożał o 292,60 zł” - podali analitycy.

„Jeszcze mocniej, bo o 341,60 zł, wzrosła w tym okresie cena oleju napędowego. Dzisiaj metr sześcienny diesla kosztuje w rafineriach średnio 7509,20 zł” - poinformowali eksperci.

Ile dziś kosztują paliwa?

Według analityków skala podwyżek na stacjach i tak nie oddaje jeszcze w pełni zakresu zmian na hurtowym rynku paliw.

Cena 95-oktanowej benzyny E10 wzrosła o 10 gr do poziomu 7,99 zł/l. Średnia cena oleju napędowego wzrosła o 14 gr i wyniosła 8,89 zł/l. Gaz LPG podrożał o 13 gr a jego aktualna cena to 3,10 zł/l.

Ceny paliw w Polsce. Będzie jeszcze drożej

„W drugiej połowie września na stacjach spodziewamy się przełamania psychologicznej bariery 8 zł dla benzyny i 9 zł dla oleju napędowego. Prognozowane przez e-petrol.pl na nadchodzący tydzień przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw to: 7,97-8,11 zł/l dla benzyny E10, dla oleju napędowego 8,99-9,28 zł/l i dla autogazu 3,10-3,21 zł/l” - wskazano w komentarzu.

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