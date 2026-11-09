Ceny paliw niżej? Znamy nowe maksymalne stawki na wtorek

RMF24

Minister energii ustalił nowe maksymalne ceny paliw, które obowiązywać będą na stacjach w Polsce we wtorek 10 listopada. Są obiecujące wieści dla kierowców.

Maksymalne ceny paliw we wtorek 10 listopada

We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,04 zł, benzyny 98 - 6,67 zł, a oleju napędowego - 7,74 zł - wynika z poniedziałkowego obwieszczenia ministra energii.

Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego będą niższe niż w poniedziałek.

W poniedziałek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,12 zł, benzyny 98 - 6,80 zł, a oleju napędowego - 7,83 zł.

Następne obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane 10 listopada i określi ceny na środę.

Pakiet CPN po raz trzeci

Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw stanowi kolejną, trzecią już odsłonę pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. Mechanizm został uruchomiony po wejściu w życie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych, podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego i opublikowanej w Dzienniku Ustaw. Prezydent skierował jednocześnie ustawę o nadzwyczajnych zyskach do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Ustawa otworzyła drogę do czasowego obniżenia akcyzy i VAT na paliwa płynne. Finansowanie tych działań ma pochodzić z nowej daniny nakładanej na koncerny paliwowe osiągające ponadprzeciętne zyski. Według założeń rządu pakiet wsparcia cen paliw będzie obowiązywał do końca 2026 r., a jego koszt może wynieść około 5 mld zł.

Nowe przepisy przewidują 60-proc. podatek od nadwyżkowych zysków osiąganych ze sprzedaży paliw ciekłych. Obejmie on nadzwyczajne zyski uzyskane od 1 marca 2026 r. do 31 marca 2027 r. przez przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją paliw oraz podmioty posiadające koncesję na obrót paliwami z zagranicą.

Ceny paliw w Polsce, Michał Czernek / PAP

Historyczna marża w 2025 roku

Podstawą opodatkowania będzie nadwyżka przychodów ponad poziom wynikający z historycznej marży osiąganej w 2025 r., powiększonej o 20 proc. Ustawodawca przewidział minimalną marżę referencyjną na poziomie 2 proc., a w przypadku firm niewytwarzających paliw wysokość podatku nie będzie mogła przekroczyć 50 proc. dochodu lub zysku netto.

Pierwsza odsłona pakietu CPN wprowadzona była pod koniec marca i była reakcją na drożejącą ropę w związku z wojną USA i Izraela z Iranem. Polegała na czasowym obniżeniu VAT-u i akcyzy na benzyny i olej napędowy oraz wprowadzeniu mechanizmu ceny maksymalnej ogłaszanej przez Ministra Energii. Obowiązywała ona do końca czerwca, przy czym obniżka akcyzy obowiązywała do połowy czerwca. W wakacje, od 17 do 31 sierpnia, wprowadzono drugą odsłonę programu CPN - bez obniżki akcyzy.