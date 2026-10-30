Ceny gazu rosną. Czy będzie reakcja rządu?

Ceny gazu ziemnego w Europie ponownie wzrosły powyżej 100 euro za megawatogodzinę w obliczu obaw, że USA mogą wznowić działania zbrojne przeciwko Iranowi, co mogłoby doprowadzić do przedłużenia zakłóceń w dostawach z Bliskiego Wschodu.
Obecna taryfa gazowa dla gospodarstw domowych obowiązuje do końca roku, a podwyżki cen wydają się przesądzone. Według nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej” decyzja o rządowej interwencji już zapadła.
Będziemy chcieli wykorzystać znane i sprawdzone mechanizmy z lat 2022–2024 To sprawdzony instrument mrożenia cen i rekompensat dla sprzedawców różnicy między ceną ustawową a taryfą URE. Rozważamy jeszcze źródło finansowania – mówi źródło dziennika.
Rozmawiamy na temat i pracujemy na temat gazu, ale tak, w zanadrzu mamy kolejne rozwiązania – powiedział minister energii Miłosz Motyka dziennikarzom, pytany, czy planowane przez rząd działania osłonowe będą dotyczyły tylko gazu ziemnego, czy także energii elektrycznej.
O tym, że rząd przygląda się cenom energii, mówił w czwartek w Polsat News minister finansów Andrzej Domański.
Trwają prace. Na stole jest kilka rozwiązań i w najbliższych tygodniach ministrowie będą o tym informowali – powiedział, odnosząc się do rosnących cen hurtowych zarówno gazu ziemnego, jak i energii elektrycznej. Oczywiście, że w tej chwili trwają prace nad rozwiązaniami dla gospodarstw domowych – wyjaśnił minister.
Myślę, że jeszcze w listopadzie rozwiązania dotyczące sytuacji na rynku gazu będą znane – dodał Domański.