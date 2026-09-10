Ceny będą rosnąć? Szef NBP: Grozi nam przekroczenie celu inflacyjnego

RMF24

„Istnieje realne ryzyko przekroczenia celu inflacyjnego NBP w kolejnych miesiącach” - poinformował prezes banku centralnego Adam Glapiński dodając, że głównym winowajcą obecnego wzrostu ogólnego poziomu cen są ceny paliw. „Mamy to szczęście, że żywność jest tańsza niż przed rokiem. I ceny surowców rolnych są umiarkowane. Gdyby nie to, sytuacja wyglądałaby gorzej” - powiedział. Przyznał również, że na zmiany stóp procentowych „nie zanosi się prędko”.

Jak podkreślił szef banku centralnego, choć od ponad roku inflacja utrzymywała się w wyznaczonych ramach, ostatnie miesiące przyniosły niepokojący wzrost. W sierpniu wskaźnik inflacji wyniósł już 3,4 proc., czyli niebezpiecznie blisko górnej granicy celu NBP, która wynosi 3,5 proc.

„Ceny paliw i energii podbijają inflację”

Według Adama Glapińskiego, głównym winowajcą obecnego wzrostu inflacji są ceny paliw – jak stwierdził, to czynnik zewnętrzny, na który Polska ma ograniczony wpływ. Prezes NBP ocenił, że sytuację ratują niższe ceny żywności i umiarkowane ceny surowców rolnych. Gdyby nie to, inflacja mogłaby być jeszcze wyższa.

Glapiński dodał, że w sierpniu aż połowa wzrostu wskaźnika inflacji wynikała ze wzrostu cen energii, a na rynku europejskim wyraźnie wzrosły także ceny gazu.

Prezes NBP nie ukrywa, że prognozowanie inflacji na kolejne kwartały jest dziś wyjątkowo trudne. W grę wchodzi wiele czynników, z których najważniejsze to ceny surowców na światowych rynkach.

Nie sposób przewidzieć, jak będą się kształtować ceny surowców w kolejnych miesiącach – przyznał Glapiński. Dodał, że podobne wyzwania stoją dziś przed wieloma krajami, zarówno w strefie euro, jak i w Stanach Zjednoczonych.

Glapiński zaznaczył, że w drugim kwartale nasze PKB wzrosło o 3,9 proc., co oznacza lekkie przyspieszenie. To bardzo dobrze dla polskiej gospodarki, to jest nasz sukces. Niemniej im wyższe tempo wzrostu PKB, tym większa presja oczywiście na inflację. Jednocześnie jednak wyraźnie spowolniła dynamikę konsumpcji - zaznaczył.

Co ze stopami procentowymi?

Po zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, zdecydowano o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Główna stopa referencyjna NBP wynosi obecnie 3,75 proc.

Adam Glapiński poinformował dziś, że na zmianę stóp procentowych prędko się nie zanosi. Przewiduję, że te stopy będą stabilne do połowy przyszłego roku - dodał szef NBP.