Cena węgla w 2026 roku mocno w górę. Ile trzeba zapłacić jesienią za opał na zimę?

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Ceny węgla przed sezonem grzewczym 2026/2027 wyraźnie wzrosły. W niektórych składach za tonę opału trzeba zapłacić nawet o 300 zł więcej niż jeszcze na początku sierpnia. Sprawdziliśmy ceny węgla typu orzech, kostka i groszek w PGG, składach opału oraz marketach budowlanych.

Cena węgla 2026. Ile kosztuje orzech, kostka i groszek?

Jesienią ceny węgla w niektórych punktów sprzedaży są wyższe niż jeszcze kilka tygodni wcześniej. Na ostateczną cenę mają wpływ m.in. rodzaj węgla, jego parametry, miejsce zakupu, sposób pakowania oraz koszt transportu.

Według danych z 13 września 2026 roku w sklepach Polskiej Grupy Górniczej ceny przedstawiały się następująco:

węgiel orzech luzem – od 1135 do 1279 zł za tonę,

węgiel kostka luzem – od 1250 do 1400 zł za tonę,

węgiel groszek w workach – od 1510 do 1560 zł za tonę.

To ceny dotyczące zakupu węgla z odbiorem z kopalni. Do tego dochodzi koszt transportu.

Aktualne cenniki PGG pokazują jednocześnie, że ceny zależą od konkretnej kopalni i produktu. Przykładowo w jednej z aktualnych ofert węgiel orzech kosztuje 1279 zł/t, kostka 1400 zł/t, a groszek 1300 zł/t.

Węgiel z KDW jest droższy. Dochodzi koszt obsługi

Alternatywą dla odbioru w kopalni jest zakup węgla z dostawą lub odbiorem za pośrednictwem Kwalifikowanego Dostawcy Węgla (KDW).

Jest to wygodniejsze rozwiązanie, ponieważ kupujący może odebrać opał w wybranym punkcie, zamiast organizować transport bezpośrednio z kopalni. Wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami.

Pod koniec sierpnia PGG analizowała 213 stawek KDW. Średni koszt usług wynosił 196,63 zł za tonę, przy czym niemal sześć na dziesięć analizowanych stawek nie przekraczało 200 zł/t.

W przeliczeniu na ceny węgla oznaczało to wówczas orientacyjnie:

orzech – około 1426–1476 zł/t,

kostka – około 1447–1597 zł/t,

groszek Karlik/Pieklorz – około 1447 zł/t.

Trzeba przy tym pamiętać, że są to wyliczenia uwzględniające średni koszt usługi KDW, a nie uniwersalny cennik dla wszystkich punktów.

W składach opału ceny węgla są jeszcze wyższe

Znacznie więcej za opał mogą zapłacić osoby kupujące w lokalnych składach. Dobrym przykładem są ceny obowiązujące od 13 września w składzie węgla Pszczółka w Starym Licheniu w województwie wielkopolskim.

Tam za tonę trzeba było zapłacić:

orzech luzem – 1750 zł,

orzech w workach – 1800 zł,

ekogroszek luzem – 1830 zł,

ekogroszek w workach – 1880 zł.

W porównaniu z początkiem sierpnia ceny zarówno orzecha, jak i ekogroszku wzrosły w tym składzie o około 300 zł za tonę. Wcześniej orzech kosztował 1470 zł/t, a ekogroszek 1520 zł/t.

Nie jest to jednak poziom cen obowiązujący w całej Polsce. Ceny lokalne mogą znacząco różnić się między regionami i sprzedawcami.

Nawet ponad 2500 zł za tonę kostki

Jeszcze wyższe stawki można znaleźć w niektórych składach oferujących węgiel określonego pochodzenia. W połowie września w składach MB Wesołek, działających w kilkunastu miejscowościach Wielkopolski, ceny wynosiły:

Rodzaj węgla Cena za tonę Orzech z Węglokoksu 2160 zł Orzech z Kazachstanu 1970 zł Kostka z Węglokoksu 2510 zł Kostka z Kazachstanu 2280 zł Groszek luzem 2020 zł

To pokazuje, jak duże rozbieżności występują na rynku. Sama nazwa sortymentu nie wystarcza do określenia ceny – znaczenie mają również pochodzenie, parametry paliwa i miejsce sprzedaży.

Ile kosztuje groszek w marketach budowlanych?

Węgiel można kupić również w marketach budowlanych, najczęściej w workach o wadze 20 kg. We wrześniu ceny groszku w takim opakowaniu wynosiły od 33,99 do 37,48 zł za worek.

Po przeliczeniu na tonę daje to około:

1699,50 zł/t przy cenie 33,99 zł za worek,

1874 zł/t przy cenie 37,48 zł za worek.

Zakup workowanego opału może być wygodniejszy, ale cena jednostkowa jest zazwyczaj wyższa niż w przypadku węgla kupowanego luzem.

Dlaczego węgiel drożeje?

Na ceny węgla wpływają zarówno czynniki krajowe, jak i sytuacja na światowych rynkach surowców.

Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) we wrześniu 2026 roku wskazywała, że zaburzenia na rynku energii związane z konfliktem na Bliskim Wschodzie zwiększyły ceny gazu. To z kolei sprzyjało większemu wykorzystaniu węgla w części państw, co podbiło światowy popyt na ten surowiec. Według IEA światowe zużycie węgla ma w 2026 roku wzrosnąć o 1,2 proc., do rekordowych 8,94 mld ton.

Na rynek wpływa również sytuacja w Chinach. Produkcja węgla w tym kraju, będącym największym producentem surowca na świecie, jest w 2026 roku niższa. IEA wskazuje, że jest to m.in. efekt kontroli bezpieczeństwa prowadzonych po poważnym wypadku w kopalni w maju. Jednocześnie oczekiwany spadek światowej produkcji przy rosnącym popycie ogranicza różnicę między podażą a zapotrzebowaniem.

Wzrost cen na rynkach międzynarodowych był widoczny już wcześniej. IEA podawała, że w pierwszej połowie 2026 roku ceny węgla energetycznego odbiły od poziomów obserwowanych pod koniec 2025 roku. W przypadku benchmarku Newcastle 6000 kcal/kg cena pod koniec sierpnia sięgała około 136 dolarów za tonę.

Koszty wydobycia w Polsce również mają znaczenie

Na ceny krajowego węgla wpływają także koszty jego wydobycia. Minister energii Miłosz Motyka zwracał uwagę, że polskie kopalnie schodzą z wydobyciem do coraz głębszych pokładów. Jak argumentował na antenie Polsat News, wraz ze wzrostem głębokości rosną również koszty eksploatacji.

Nie oznacza to jednak, że każdy wzrost ceny w lokalnym składzie można przypisać wyłącznie kosztom wydobycia. Na końcową cenę dla gospodarstwa domowego wpływają także transport, obsługa sprzedaży, pakowanie, marża oraz lokalne warunki rynkowe.

Ile kosztuje ogrzewanie domu węglem w sezonie 2026/2027?

Ostateczny wydatek na ogrzewanie zależy przede wszystkim od zapotrzebowania konkretnego budynku na ciepło. Znaczenie ma m.in. jego powierzchnia, izolacja, sprawność kotła, temperatura utrzymywana w pomieszczeniach oraz przebieg zimy.

Przy założeniu zakupu ekogroszku po cenie około 1800–1900 zł za tonę, gospodarstwo zużywające:

2,5 tony wyda około 4500–4750 zł,

3 tony – około 5400–5700 zł,

5 ton – około 9000–9500 zł,

8 ton – około 14 400–15 200 zł.

Są to wyłącznie przykładowe wyliczenia dotyczące kosztu paliwa. Nie obejmują transportu ani innych wydatków związanych z ogrzewaniem domu.

Warto również pamiętać, że PGG wskazuje, iż nie istnieje jedna uniwersalna ilość węgla potrzebna na sezon. Zużycie zależy od parametrów budynku i instalacji, dlatego przy planowaniu zakupów najbardziej miarodajne jest porównanie z rzeczywistym zużyciem z poprzednich sezonów.

Cena węgla jesienią 2026. Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przy wyborze opału nie warto kierować się wyłącznie ceną za tonę. Istotne są także parametry paliwa, w tym wartość opałowa, zawartość popiołu, wilgotność i uziarnienie.

Równie ważne jest dopasowanie sortymentu do urządzenia grzewczego. PGG zwraca uwagę, że przed zakupem należy sprawdzić wymagania producenta kotła oraz parametry konkretnego produktu.

Trzeba też porównywać pełny koszt zakupu, a nie tylko cenę widoczną przy produkcie. W przypadku węgla kupowanego bezpośrednio w kopalni konieczny może być transport. Przy zakupie przez KDW dochodzi koszt usługi dostawcy, a lokalne składy również mogą osobno naliczać opłatę za dowóz.