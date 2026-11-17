RMF24

Są nowe maksymalne ceny paliw. Jak wynika z obwieszczenia ministra energii, w środę litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 5,99 zł. Także pozostałe paliwa będą kosztować mniej niż dzisiaj.

W środę litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 5,99 zł, zdj. ilustracyjne

W środę litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 5,99 zł, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W środę litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 5,99 zł, benzyny 98 – 6,64 zł, a oleju napędowego - 7,57 zł – wynika z wtorkowego obwieszczenia ministra energii. Ceny maksymalne tych paliw będą więc niższe niż dziś.

We wtorek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,02 zł, benzyny 98 – 6,68 zł, a oleju napędowego - 7,64 zł.

Nieprzestrzeganie tych limitów może słono kosztować – kary dla stacji benzynowych sięgają nawet miliona złotych.

Obniżka cen paliw to efekt wejścia w życie przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Ustawa, podpisana przez prezydenta i skierowana do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej, umożliwiła czasowe obniżenie akcyzy i VAT na paliwa płynne. Finansowanie tych działań pochodzi z nowej daniny nakładanej na koncerny paliwowe osiągające ponadprzeciętne zyski.

To już trzecia odsłona rządowego pakietu „Ceny Paliwa Niżej” (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen paliw. Nowe regulacje są odpowiedzią na rosnące ceny ropy na światowych rynkach oraz skutki konfliktów międzynarodowych, które w ostatnich miesiącach mocno odbiły się na kosztach tankowania.

Pierwsza odsłona programu CPN została wprowadzona pod koniec marca, w odpowiedzi na gwałtowny wzrost cen ropy wywołany konfliktem USA i Izraela z Iranem. Wówczas rząd zdecydował się na czasowe obniżenie VAT i akcyzy oraz wprowadzenie mechanizmu maksymalnych cen paliw. Druga odsłona programu obowiązywała w sierpniu, choć już bez obniżki akcyzy.