„Będzie można na tym nieźle zarobić”. Petru o 4 dniach z zamkniętymi sklepami

„Marże będą wysokie”
Wyjątkowo długi okres zamknięcia większości sklepów pod koniec grudnia będzie oznaczał prawdopodobnie jeszcze większe niż zwykle kolejki przed Wigilią oraz tłok 28 grudnia.
W Porannej rozmowie w RMF FM Ryszard Petru podkreślił, że 4 dni bez zakupów w galeriach handlowych i marketach nie oznaczają oczywiście, że handel stanie całkowicie.
Nie chcę powiedzieć, że ktokolwiek nie będzie miał co jeść, bo są inne sklepy i będą kurierzy latali z żywnością - stwierdził były lider Nowoczesnej. Marże będą wysokie i będzie można na tym nieźle zarobić - dodał.
Petru od dawna jest zwolennikiem liberalizacji zasad niedzielnego handlu. Zacznijmy przynajmniej od tego, żeby handlu w niedzielę mógł być realizowany w miejscowościach turystycznych - sugerował.
Posłowie zajmą się niedzielnym handlem
Gość RMF FM zdradził też, że w piątek, po dwóch latach mrożenia, sejmowa komisja gospodarki i polityki społecznej zajmie się projektem, który miałby wprowadzić dwie niedziele handlowe w miesiącu z podwójną stawką dla pracowników za te dni.
Polityk Centrum przypomniał, że Trzecia Droga szła 3 lata do wyborów z postulatem liberalizacji niedzielnego handlu. Jedną ze stron tej koalicji było Polskie Stronnictwo Ludowe. Czy może ono teraz poprzeć wprowadzenie zmian?
Nie ma u nich euforii na wszystkie niedziele handlowe. Na co drugą była pełna akceptacja po stronie ludowców 3 lata temu. Mam nadzieję, że się pod tym względem nie zmienili - podsumował Petru.