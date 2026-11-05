Będzie drożej u notariusza. Za te usługi zapłacimy nawet cztery razy więcej

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Od czwartku załatwienie wielu spraw w kancelarii notarialnej może oznaczać znacznie większy wydatek. Zmieniają się maksymalne stawki za czynności, z których korzystają zarówno osoby sporządzające testament, jak i te regulujące sprawy majątkowe czy spadkowe. W niektórych przypadkach limity opłat wzrosną nawet kilkukrotnie. Nowe przepisy obejmują szeroki katalog usług, a skutki zmian odczują tysiące klientów.

Od czwartku wyższe opłaty u notariusza

Od czwartku wyższe opłaty u notariusza / Shutterstock

Nowe stawki u notariuszy. Co się zmieniło?

Wyższe maksymalne stawki taksy notarialnej zaczęły obowiązywać w czwartek. Zmiany wprowadza rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 13 października, opublikowane 14 dni przed wejściem przepisów w życie.

Ministerstwo Sprawiedliwości uzasadniało podwyżki przede wszystkim rosnącymi kosztami prowadzenia kancelarii notarialnych - chodzi m.in. o wyższe koszty pracy i utrzymania lokali. Resort zwracał również uwagę na rosnącą złożoność czynności notarialnych oraz czas potrzebny na ich wykonanie.

Warto pamiętać, że nowe kwoty określają maksymalne wynagrodzenie, jakie może pobrać notariusz. Nie są to obowiązkowe ceny. Notariusz może ustalić z klientem niższą opłatę.

Testament nawet cztery razy droższy

Jedne z najbardziej zauważalnych zmian dotyczą sporządzania testamentów. Maksymalna stawka za zwykły testament wzrosła z 50 do 200 zł.

Nowe limity wynoszą:

200 zł – za sporządzenie testamentu (dotychczas 50 zł);

300 zł – za testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie prawa do zachowku (dotychczas 150 zł);

400 zł – za testament zawierający zapis windykacyjny (dotychczas 200 zł).

Wzrosła również maksymalna opłata za odwołanie testamentu. Zamiast 30 zł może wynieść 50 zł.

Więcej za pełnomocnictwa i sprawy spadkowe

Podwyżki obejmują także pełnomocnictwa. Za dokument dotyczący jednej czynności notariusz może pobrać maksymalnie 100 zł, podczas gdy wcześniej limit wynosił 30 zł.

W przypadku pełnomocnictwa obejmującego więcej niż jedną czynność maksymalna stawka wzrosła ze 100 do 200 zł.

Zmieniły się również opłaty za dokumenty związane z dziedziczeniem:

200 zł – maksymalna stawka za akt poświadczenia dziedziczenia (wcześniej 50 zł);

600 zł – maksymalna stawka za europejskie poświadczenie spadkowe (wcześniej 400 zł).

Nowe progi przy czynnościach o wysokiej wartości

Zmiany dotyczą również taksy notarialnej uzależnionej od wartości przedmiotu czynności. Dotychczas obowiązywał jeden najwyższy próg – dla wartości przekraczającej 2 mln zł. Teraz wprowadzono dodatkowy próg dla wartości powyżej 5 mln zł.

Przy wartości od ponad 2 mln zł maksymalna stawka nadal wynosi 6770 zł, powiększone o 0,25 proc. od nadwyżki ponad 2 mln zł.

Dla wartości przekraczającej 5 mln zł obowiązuje nowy limit: 14 270 zł oraz 0,15 proc. od nadwyżki ponad tę kwotę.

Zmieniły się także maksymalne ograniczenia dopłat. Dla progu powyżej 2 mln zł pozostają na poziomie 10 tys. zł, a w przypadku I grupy podatkowej – 7,5 tys. zł. Dla nowego progu powyżej 5 mln zł wynoszą odpowiednio 25 tys. zł i 15 tys. zł dla I grupy podatkowej.

Droższe wpisy do ksiąg wieczystych i wypisy aktów

W rozporządzeniu pojawiła się również osobna pozycja dotycząca sporządzenia wniosku o wpis w księdze wieczystej. Maksymalna opłata za tę czynność wynosi teraz 300 zł. Wcześniej była ona rozliczana według ogólnej stawki za czynności niewymienione w rozporządzeniu i wynosiła maksymalnie 200 zł. Sama maksymalna stawka za pozostałe, niewymienione czynności notarialne wzrosła z 200 do 400 zł.

Więcej trzeba będzie zapłacić także za czynności wykonywane poza kancelarią. Maksymalna opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi:

100 zł w ciągu dnia (wcześniej 50 zł);

200 zł w nocy i w dni wolne od pracy (wcześniej 100 zł).

Wzrosły również maksymalne opłaty za wypisy, odpisy i wyciągi z aktów notarialnych. Nowe stawki wynoszą:

12 zł za każdą rozpoczętą stronę od 1. do 10.;

10 zł za stronę od 11. do 20.;

8 zł za każdą kolejną stronę, od 21.

Droższe będzie też notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu na pełnomocnictwach i innych dokumentach. Maksymalna stawka wzrosła z 20 do 60 zł.

Nowe przepisy nie oznaczają automatycznego wzrostu wszystkich rachunków u notariuszy. Określają jedynie górną granicę wynagrodzenia. O tym, ile ostatecznie zapłaci klient, decydują ustalenia z kancelarią.