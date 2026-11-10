Autogaz coraz droższy. Złe wieści dla części kierowców

RMF24

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Autogaz w Polsce drożeje z tygodnia na tydzień. Ceny zbliżają się już do 4 zł. Są za to lepsze wieści dla tankujących benzynę i olej napędowy.

Eksperci portalu e-petrol.pl przypomnieli, że we wtorek, zgodnie z treścią obwieszczenia ministra energii, ceny maksymalne wynoszą - dla benzyny bezołowiowej 95: 6,04 zł/l, dla benzyny bezołowiowej 98: 6,67 zł/l a dla oleju napędowego: 7,74 zł/l.

W środę i czwartek cena benzyny 95 nie przekroczy 6,10 zł/l, benzyny 98 - 6,70 zł/l a diesla - 7,66 zł/l.

„Z najnowszego badania sytuacji cenowej na stacjach wynika, że w porównaniu do początku listopada 95-oktanowa benzyna E10 i diesel są tańsze odpowiednio o 33 i 30 groszy. Aktualnie ich średnie ceny wynoszą 6,04 i 7,72 zł/l. O 13 groszy wzrosła zaś analogiczna cena LPG, która osiągnęła wartość 3,92 zł/l” - podali analitycy portalu.

Gdzie najdrożej? Gdzie najtaniej?

Jak dodali eksperci, we wtorek najniższa średnia cena popularnej benzyny Pb95 to 6,04 zł/l i dotyczy Dolnego Śląska, Wielkopolski, Kujaw i Pomorza, Warmii i Mazur, Mazowsza, Opolszczyzny, Podkarpacia, Podlasia oraz województwa lubuskiego, łódzkiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego. Paliwo to z ceną 6,06 jest najdroższe w Małopolsce.

Olej napędowy z ceną 7,71 zł/l jest najtańszy na Opolszczyźnie, Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach oraz w województwie wielkopolskim i pomorskim. Najwięcej kosztuje natomiast w Małopolsce - 7,75 zł/l.

Najniższą średnią cenę LPG odnotowano na Kujawach i Pomorzu - 3,87 zł/l, a najwyższą - 3,98 zł/l - w województwie zachodniopomorskim.