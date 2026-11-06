Agencja ratingowa S&P podjęła decyzję ws. Polski

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Agencja S&P Global Ratings potwierdziła w piątek wieczorem długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie „A-”, a w walucie lokalnej obniżyła długoterminowy rating do „A-” z „A” – poinformowała agencja w komunikacie. Perspektywy obu ratingów obniżono do negatywnej ze stabilnej.

„Sytuacja budżetowa Polski pozostanie w najbliższych latach wyjątkowo słaba”

„Negatywna perspektywa odzwierciedla ryzyko, że podwyższony deficyt budżetowy i rosnący dług publiczny mogą ograniczyć elastyczność polityki w obliczu przyszłych wstrząsów. Mogłoby to narazić Polskę na zmiany sentymentu wśród inwestorów lub wymusić gwałtowne dostosowanie fiskalne, które ciążyłoby na wzroście gospodarczym” – napisano w raporcie S&P.

„Spodziewamy się, że w ciągu najbliższych dwóch–trzech lat gospodarka Polski będzie nadal rosła w tempie około 3 proc., wspierana przez silny popyt krajowy i eksport. Niemniej jednak sytuacja budżetowa Polski pozostanie w najbliższych latach wyjątkowo słaba; prognozujemy, że średni deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych przekroczy 6 proc. PKB, a dług netto sektora gg osiągnie 70 proc. PKB pod koniec dekady, przy polaryzacji politycznej, która utrudnia konsolidację budżetową” – dodano.

Od czego zależą wskaźniki?

Agencja może obniżyć rating Polski, jeżeli trwałe nierównowagi fiskalne i przyrost długu, przy komplikacjach związanych z polaryzacją polityczną, skutkowałyby podwyższonymi ryzykami dla wzrostu gospodarczego poprzez niższe zaufanie inwestorów, wyższe koszty pożyczkowe lub mocne i wymuszone dostosowanie fiskalne.

Niższy rating mógłby również wynikać z ewentualnej eskalacji wojny Rosji z Ukrainą, co mogłoby wywrzeć presję na finanse publiczne Polski i perspektywy wzrostu, przy podwyższonych ryzykach dla bezpieczeństwa.

Rewizja perspektywy ratingu do stabilnej byłaby możliwa, gdyby polski rząd podjął kroki zmierzające do trwałego i znacznego ograniczenia dużych deficytów fiskalnych, co wywołałoby stopniową redukcję zadłużenia, przy uniknięciu znacznych skutków dla wzrostu gospodarczego.